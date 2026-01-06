中橫宜蘭支線南山至思源埡口 夜間封路至1月16日

公路局表示，中橫公路宜蘭支線35.9公里處日前坍方，搶通後邊坡仍不穩，宜蘭縣大同鄉南山村至思源埡口今天至16日每天下午5時30分至隔天上午7時，實施夜間預警性封路。

台7甲中橫宜蘭支線是宜蘭通往台中武陵農場主要交通動線。疑因東北季風及連日降雨影響，中橫宜蘭支線35.9公里處（宜蘭縣大同鄉南山村米摩登路段）2日曾坍方阻斷，經搶修後恢復通行。

公路局東區養護工程分局今天表示，因災點現場上邊坡仍蓄積大量坍土浮石、穩定性欠佳，且當地路段易起濃霧視線不佳。考量山區夜間安全，今天至16日的每天下午5時30分到隔天上午7時，實施夜間預警性封路。

此外，近日每天上午9時至中午12時及下午1時至5時，現場實施機械刷坡施工、交維管制。管制方式採每整點放行1次（例假日不實施），請用路人配合現場人員指揮通行。