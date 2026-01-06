總預算若持續卡關 宜蘭TPASS恐只能撐到3月

宜蘭縣政府今天指出，因今年中央總預算案卡關，宜蘭4種TPASS目前只能靠縣款支應；若持續卡關，宜蘭TPASS恐只能撐到3月，呼籲中央盡快挹注補助經費。

中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，可能影響TPASS補助。據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。

縣府交通處表示，宜蘭4種TPASS分別是新台幣750元的縣境內市區公車與鐵路通勤月票、1800元的宜蘭至雙北國道客運與鐵路月票、2300元的通勤月票（1800元TPASS方案的月票，加上基北北桃1200元月票方案），以及299元的宜蘭好行三日券。

交通處指出，這4種票券去年每天約1萬人次使用，往年中央每年補助2.1億元，縣府自籌2500萬元，如果中央總預算未過，補助經費就下不來，勢必影響通勤通學與觀光旅遊民眾權益。

交通處表示，今年的TPASS經費縣府編列8800萬元，預估使用人數會成長，且為避免中央撥款遲延，因此有寬列預算因應，但這些錢只能用到3月底，希望中央擬妥因應方案。

往返宜蘭、台北的陳姓上班族說，宜蘭TPASS推出後，他每個月的通勤費至少省4000元，希望立法院儘速通過總預算，否則恐引起民怨。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。