中央預算卡關衝擊TPASS補助經費 台東議員：偏鄉生首當其衝

中央社／ 台東縣6日電
中央總預算案在立法院卡關，衝擊地方通勤月票TPASS補助經費。示意圖。記者季相儒／攝影
中央總預算案在立法院卡關，衝擊地方通勤月票TPASS補助經費。示意圖。記者季相儒／攝影

中央總預算案在立法院卡關，衝擊地方通勤月票TPASS補助經費。台東縣議員黃治維表示，台東TPASS最大使用族群是偏鄉學生，盼立法院儘速通過總預算，以免偏鄉學生受害。

台東縣政府交通及養護工程處今天表示，目前台東299元TPASS月票方案每個月穩定賣出約1500至1600套，已成為不少通勤族依賴的交通誘因，尤其是偏鄉。

計畫一年的總經費約在2、3千萬元之間，經費比例原定為中央補助95%、地方負擔5%，但因台東方案價格低於票價3折，票差差額須由縣府自行吸收，因此實際結算後，台東縣府負擔比例約占12%，中央則負擔88%。

交工處交通管理科長劉奇朋告訴中央社記者，縣府內部已進行初步討論並研擬因應方案，若中央政策確定會持續推動，僅是因預算程序導致撥款延遲，縣府將考慮先行撥付地方經費來補貼票差，屆時預計可再多支撐3到4個月，確保政策不中斷。

他表示，TPASS基本上是配合中央政策的專案計畫，若中央預算最終未能過關導致計畫終止，縣府目前並無獨自承接此計畫的規劃，屆時TPASS恐將隨之退場。

民進黨縣議員黃治維接受中央社記者電話訪問表示，台東TPASS目前主要受惠對象為往返各偏鄉與市區之間的學生族群，學生仰賴此月票搭乘公車或客運通勤，因此TPASS對學生的交通負擔減輕尤為重要，呼籲立院應儘速通過中央總預算，以維持原有族群福利。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。

