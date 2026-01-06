快訊

屢闖花蓮卓溪部落掠食家禽 黑熊阿里曼捕獲送北市動物園、不再野放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣黑熊阿里曼‧西肯去年9月起開始接近人類活動區域，10月26日一度接近池南森林遊樂區與鯉魚潭等觀光景點。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯去年9月起開始接近人類活動區域，10月26日一度接近池南森林遊樂區與鯉魚潭等觀光景點。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊阿里曼‧西肯曾2度入侵滋擾卓溪鄉部落及養禽場，兩度被捕捉並野放後，去年12月中再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌。林業及自然保育署花蓮分署昨天捕獲，考量牠已慣性入侵養禽場覓食，決定送至台北市立動物園安置，未來不再野放。

花蓮分署指出，阿里曼‧西肯於2024年10月首度出沒於卓溪鄉古風村石平部落周邊，多次闖入養禽場掠食雞隻，驅趕無效後於同年11月捕捉，12月野放。但3個月後再度回到原棲地滋擾，後來受困陷阱短期安置，並以家禽為情境，兩度使用非致傷性電刺激設備，試圖建立對家禽的負面制約反應，於去年7月9日二度野放。

二度野放初期，阿里曼活動於天然林區，與聚落保持距離，但自去年9月起開始接近人類活動範圍。透過衛星定位追蹤，10月26日晚間牠一度接近池南國家森林遊樂區，距離僅約400公尺，與鯉魚潭周邊也僅約1公里，因鄰近金文蘭部落自來水工程與礦場動線，相關作業一度暫停。

11月上旬起，阿里曼再度返回卓溪鄉，接近立山村山里部落及三笠山部落，陸續侵擾3處雞舍。該區海拔僅300多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，黑熊白天潛伏於峭壁森林，夜間下山覓食。花蓮分署多次驅趕，但牠短暫離開後即再度返回。

林保署與觀樹基金會、義美環保基金會合作，研發運用無人機即時定位，搭載聲光驅離設備與高爆音沖天炮驅離黑熊，但成效有限。阿里曼仍頻繁在距離部落僅120至250公尺範圍內活動，居民對人身與財產安全憂心日增。

考量阿里曼為公熊，且東部黑熊族群近年呈現增長趨勢，林保署決定介入捕捉並長期安置，以避免人熊衝突。花蓮分署邀請山里部落族人參與捕捉任務，在熱區布設安全套索並加強夜間巡守，經10多天努力，昨天上午順利捕獲。經野灣野生動物醫院人員麻醉檢視，確認健康穩定，體重112公斤。由於現有收容機構大型動物照養空間飽和，林保署協調由台北市立動物園協助安置，黑熊已於昨晚安全送抵。

花蓮分署強調，林保署積極保育台灣黑熊及其棲地，但也須優先顧及山村居民安全與生計，對於窮盡所有驅趕手段與負面制約努力、仍一再入侵聚落的個體，必須及時介入捕捉安置。呼籲民眾如發現黑熊出沒，請立即撥打林保署通報專線 0800-000930（您您您救山林）。

台灣黑熊阿里曼‧西肯有112公斤重，獸醫師麻醉後檢傷。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯有112公斤重，獸醫師麻醉後檢傷。圖／林保署花蓮分署提供
去年11月起，台灣黑熊阿里曼‧西肯頻繁出沒於山里部落，白天隱匿於周邊森林，夜間伺機到養禽場覓食。圖／林保署花蓮分署提供
去年11月起，台灣黑熊阿里曼‧西肯頻繁出沒於山里部落，白天隱匿於周邊森林，夜間伺機到養禽場覓食。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯多次入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，去年野放重返山林，卻再度侵擾部落，林保署花蓮分署決定送至台北市立動物園安置。圖為去年野放照片。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯多次入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，去年野放重返山林，卻再度侵擾部落，林保署花蓮分署決定送至台北市立動物園安置。圖為去年野放照片。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯經常侵擾花蓮卓溪鄉雞舍與部落，林保署花蓮分署決定送至台北市立動物園安置。圖為去年捕獲照片。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯經常侵擾花蓮卓溪鄉雞舍與部落，林保署花蓮分署決定送至台北市立動物園安置。圖為去年捕獲照片。圖／林保署花蓮分署提供

