花蓮馥邑京華危樓 預計3月拆除

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，預計今年3月開拆。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓因前年403強震受損列危樓，快2年仍未拆，縣府指，拆除工程預計3月啟動、工期約6個月，施工期間將畫紅、綠區，提供住戶搬遷、租金及生活不便補貼，即日起啟動鄰房鑑定。

建設處長鄧子榆指出，馥邑京華大樓拆除經費約1億1900萬元，國土署北區分署代辦招標，若招標順利，最快3月進場施工。規畫6棟一起拆除，分階段施工，先由小型機具自中間4棟較高樓層屋頂向下拆卸，拆除後的營建混合物透過電梯間通道集中落至地面，降低粉塵與飛散風險，待建物高度降至地面約8公尺後，再出動大型鋼牙機具。

考量工程期間對周邊居民生活影響，縣府初步規畫以建物周邊25公尺範圍畫設為「紅區核心區」，另以建物高度平躺距離為半徑畫設「綠區」。

紅區住戶須暫時搬離，提供每戶2萬元生活不便補貼、3萬元搬遷補貼，比照403震災紅黃單住戶標準，發放臨時安置租金補助；3人以下每月8000元，每增1人加發2000元，上限1萬8千元。綠區住戶無須搬遷，因生活同樣受影響，將提供每戶2萬元生活不便補貼。

鄧子榆表示，縣府本月起派員鑑定鄰房，逐戶說明拆除時程、交通管制與補貼措施。至於鄰近加油站安全疑慮，工程車輛將由後方巷道進出，全程設置阻隔式圍籬與加油站區隔。

馥邑京華大樓監委黃展宏說，希望盡快動工，也擔心拆除工程影響鄰居，盼政府做好配套。

