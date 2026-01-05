聽新聞
把「移動力」送進偏鄉 裕隆捐百萬休旅車助芥菜種會挺光復重建
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決已逾3個月，災後重建工作持續進行，基督教芥菜種會深耕光復災區，協助居民走出災後陰霾，裕隆集團則發揮「移動」專業，今捐贈一輛價值逾百萬元全能休旅車，協助社工深入偏鄉訪視、運送物資，提升災後關懷與急難救助的行動量能。
裕隆汽車與裕隆日產團隊今天前往芥菜種會花蓮習藝所舉行捐贈儀式，由裕隆汽車永續長卓哲宇將車鑰匙交付芥菜種會執行長李肇家。該車輛未來將投入光復地區社工服務，預計每月可支援80至100戶案家訪視及物資運送，讓援助更到位。
卓哲宇表示，洪災發生後，裕隆集團即思考如何運用自身角色與專業協助地方復原，發現災區除了物資與人力，更迫切需要「移動力」。因此整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，投入總額3000萬元，其中裕隆汽車捐助1000萬元，用於受災民眾購車補助及捐贈車輛予社福組織。經評估芥菜種會長期投入偏鄉服務及在地地形需求，選擇捐贈X-TRAIL車款，滿足第一線社工實際使用所需。
裕隆日產副總李昌益指出，作為汽車產業的一員，企業最重要的價值在於提供可靠的車輛服務。去年透過「愛的里程數」平台支持芥菜種會，全台社工累計服務里程達3萬5788公里、出行236趟次，有效擴大關懷觸角。他也期盼未來持續與社福團體合作，讓車輛成為急難救助體系中的「交通韌性節點」，加速援助抵達。
李肇家表示，裕隆集團自前年403花蓮大地震起便持續支持芥菜種會，透過「愛的里程數」協助社工深入案家。未來芥菜種會也將持續以「以工帶振」、在地就業與家庭陪伴模式，陪伴受災居民重建生活，讓重建不只修復硬體，更回到穩定而有尊嚴的日常。
FB留言