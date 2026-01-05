快訊

受贈休旅車跨越地形限制 芥菜種會陪花蓮災民復原

中央社／ 花蓮5日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災至今逾3個月，基督教芥菜種會持續投入花蓮光復災後重建與生活支持；台灣車商今天捐贈1輛市價逾百萬元休旅車，協助跨越地形限制，陪伴災民度過復原路程。

芥菜種會執行長李肇家表示，企業在實踐環境、社會和公司治理（ESG）時，最關鍵的不僅是一次性的投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，成為在地服務得以持續前行的重要支持。尤其在偏鄉服務中，交通更是支撐行動持續的核心要素。裕隆集團在災後關鍵時刻主動伸出援手，以具體行動捐助車輛回應第一線挑戰，成為芥菜種會長期陪伴災民的重要夥伴。

李肇家指出，芥菜種會同時是裕隆汽車「愛的里程數」平台的重要策略夥伴。從2024年震災到去年洪災，雙方透過緊密合作，讓移動資源在關鍵時刻能立即投入，成為災區復原的重要後盾。

裕隆汽車協理卓哲宇表示，企業的核心目標是將「移動資源」化為社會的「守護力量」，協助在地社福單位成為具韌性的交通節點。此次捐贈的車款能靈活因應偏鄉崎嶇山路、受損路況及積水區域，在急難救助與物資運送上具備實質效能。

李肇家感謝裕隆汽車的公益響應，他強調：「真正的重建，是讓家庭重新找回生活的安全與穩定。」芥菜種會將持續透過以工「帶振」（帶來振興）、在地就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立，讓重建不僅停留在硬體修復，更回到人的生活、尊嚴與希望，重塑家的平安喜樂。

