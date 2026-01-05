快訊

立委邀部會考察送宜蘭3大紅包 成立「運動處」人力問題下月給答案

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院教文委員會與中央相關部會到宜蘭考察，允諾送給宜蘭三大紅包，包括校園防汛及跑道整建獲支持、優化宜蘭運動環境，針對地方要求成立的宜蘭縣政府運動局處，行政院人事行政總處也允諾在農曆年前提出人力需求解方。記者戴永華／攝影
立法院教文委員會今天與中央相關部會到宜蘭考察，達成「三大具體承諾」，包括校園防汛及跑道整建獲支持、優化宜蘭運動環境，針對地方要求成立的宜蘭縣政府運動局處，行政院人事行政總處允諾在農曆年前提出人力需求解方。

立法院教育及文化委員會委員今天考察會勘，由不分區立委吳宗憲安排促成，吳會後說明中央允諾送給宜蘭「三大紅包」，包括防災與校安經費，國教署盡力支持，針對縣府提出羅東國中等16所易淹水學校急需的防水閘門與大型抽水機，以及全縣25所因多雨潮濕導致損壞、長青苔的危險跑道。教育部國教署承諾，針對上述急迫性需求「盡力支持」。

另一承諾是體育館升級「多功能場館」，跨部會解決土地難題。吳宗憲說，給宜蘭人一座最好的室內多功能場館，是朝野各黨派共識！宜蘭一年超過200天下雨，鄉親與學童非常需要一個不受天候影響的運動場所；這座未來的場館不只是體育用途，更要是「多功能場館」，類似小巨蛋的概念，能舉辦演唱會、跨年晚會等大型藝文活動，帶動地方休閒娛樂產業。

吳宗憲表示，今天考察會議中，就宜蘭運動公園體育館原地改建曾是議會和縣府共同討論的選項之一，但會中也有討論到利用國立宜蘭大學代管的「宜蘭市城南基地」興建全新的多功能體育館。

吳宗憲坦言，這項計畫確實會遇到困難，因為這不只是中央與地方的合作，更涉及教育部（高教司管土地）、運動部（管場館）的跨部會整合，「困難一定有，但我們有信心解決。」請教育部與運動部充分協調，解決土地權責問題，訂出明確時間表：配合縣府於今年6月完成預算追加、目標年底前完成可行性評估，加速推動。

另，縣府運動處人力缺口，人總壓線2月12日給答案針對宜蘭縣政府籌設「運動處」面臨的13名員額缺口，經吳宗憲及召委劉書彬、立委林沛祥、陳俊宇，及副議長陳漢鍾、議員林岳賢與立法院顧問陳琬惠共同居中協調，行政院人事行政總處當場承諾將於2月12日前給縣府具體回應。

吳宗憲表示，期限屆滿前，他還會再持續找人事長討論細節，務必協助地方人力到位，將緊盯教育部、運動部與人總落實會議結論，讓這張「成績單」真正兌現成為宜蘭的福祉。

