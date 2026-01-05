快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

立委下鄉考察與地方達成共識 宜蘭「小巨蛋」評估蓋在宜大城南基地

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影

立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的興建「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的室內場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。

宜蘭多雨，缺少室內大型活動場館，早在前縣長呂國華時代，中央馬英九前總統執政時期，曾允諾給宜蘭小巨蛋或國民運動中心，但呂國華卸任後，縣府選擇要國民運動中心，以致在16年前錯失機會。去年告五人到宜蘭運動公園田徑場開演唱會，觀眾邊淋雨邊欣賞表演，縣議員林岳賢等人再度倡議爭取小巨蛋，最近縣議會也通過提案連署，促請縣政府成立運動局。

立委吳宗憲安排立法院教育及文化委員會委員及同仁，考察宜蘭運動公園內增設多元球場相關設施與設備需求，同時就宜蘭「小巨蛋」規劃與中央協助方向進行現勘與意見交換。

據了解，由於縣立體育館已經40幾年，建築老舊，縣府原本爭取把2000個座位的體育館進行改建，擴充成為5000個座位的小巨蛋。

今天會中討論，縣立體育館每年要舉辦80幾場活動及運動賽事，萬一拆除改建，恐怕大型活動比賽將無處舉辦，陳俊宇立委建議因體育館現有使用率高，不如改在宜蘭大學城南基地校區，與會者同意轉移陣地，預計在今年底前完成可行性評估。

立委吳宗憲說，未來這座展館不只是體育用途，更要是「多功能場館」，類似小巨蛋的概念，能舉辦演唱會、跨年晚會等大型藝文活動，帶動地方休閒娛樂產業。

代理縣長林茂盛表示，至於現有體育館仍繼續使用，但因建築物已經40年了，會針對老舊建築進行修繕，每年的活動賽事仍可以繼續在這裡舉辦。

宜蘭大學城南校區屬於縣政府土地，早年要給清華大學建校但沒有下文，後來交給宜大代管及開發運用，校方對於改做「小巨蛋」的決議，毫不知情，並表示相關土地都已經有預計規劃用途，不知道為何突然有這樣的決定？後續再會了解協商。

立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。記者戴永華／攝影
民進黨立委陳俊宇與縣議員等地方人士支持興建小巨蛋，也認為城南基地校區是不錯的位置。記者戴永華／攝影
民進黨立委陳俊宇與縣議員等地方人士支持興建小巨蛋，也認為城南基地校區是不錯的位置。記者戴永華／攝影
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。圖／吳宗憲提供
立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。圖／吳宗憲提供

體育館 宜蘭大學 運動中心

延伸閱讀

桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工

宜蘭女警被爆上班值勤視訊、坐巡邏車未繫安全帶…警方懲處出爐

動力火車回來啦！獻出小巨蛋第一次 認了最怕這件事

影／路口交岔撞！賓士休旅翻車四輪朝天 網歪樓：宜蘭常見烏龜翻

相關新聞

立委邀部會考察送宜蘭3大紅包 成立「運動處」人力問題下月給答案

立法院教文委員會今天與中央相關部會到宜蘭考察，達成「三大具體承諾」，包括校園防汛及跑道整建獲支持、優化宜蘭運動環境，針對...

立委下鄉考察與地方達成共識 宜蘭「小巨蛋」評估蓋在宜大城南基地

立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的興建「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體...

拖快2年終於動了！花蓮危樓馥邑京華預計3月拆除 紅區住戶須搬離

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損列為危樓，至今快2年仍未拆。縣府建設處表示，拆除工程預計3月開工、工期約6個月，施工期...

影／電纜線當曬衣繩？衣服晾大馬路上方 路人爆笑：怎麼上去的？

宜蘭市新興路上方電纜線昨天被來往用路人看見掛一件長袖黑衣曬太陽，隨風飄動非常醒目，紛紛拍下誇張畫面貼社群，網友疑問「它怎...

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會會長交接 邱佩琳祝賀女力傳承

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會今晚舉辦會長交接暨理監事就職典禮，基隆市副市長邱佩琳出席，肯定協會長期深耕專業、投入公...

基隆市立體育館內裝改造！座椅增設杯架 球迷的飲料杯有地方放了

基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，現代化的場館設施預計3月開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。