立委下鄉考察與地方達成共識 宜蘭「小巨蛋」評估蓋在宜大城南基地

立法院教育及文化委員會立委今天到宜蘭考察，針對縣民關切的興建「小巨蛋」位置，縣府原本計畫擴建縣立體育館，但會中有人提出體育館現有使用率高，建議改在宜蘭大學位於城南基地校區，預計至少興建5000個座位以上的室內場館，建造經費約11億元，年底前完成可行性評估。

宜蘭多雨，缺少室內大型活動場館，早在前縣長呂國華時代，中央馬英九前總統執政時期，曾允諾給宜蘭小巨蛋或國民運動中心，但呂國華卸任後，縣府選擇要國民運動中心，以致在16年前錯失機會。去年告五人到宜蘭運動公園田徑場開演唱會，觀眾邊淋雨邊欣賞表演，縣議員林岳賢等人再度倡議爭取小巨蛋，最近縣議會也通過提案連署，促請縣政府成立運動局。

立委吳宗憲安排立法院教育及文化委員會委員及同仁，考察宜蘭運動公園內增設多元球場相關設施與設備需求，同時就宜蘭「小巨蛋」規劃與中央協助方向進行現勘與意見交換。

據了解，由於縣立體育館已經40幾年，建築老舊，縣府原本爭取把2000個座位的體育館進行改建，擴充成為5000個座位的小巨蛋。

今天會中討論，縣立體育館每年要舉辦80幾場活動及運動賽事，萬一拆除改建，恐怕大型活動比賽將無處舉辦，陳俊宇立委建議因體育館現有使用率高，不如改在宜蘭大學城南基地校區，與會者同意轉移陣地，預計在今年底前完成可行性評估。

立委吳宗憲說，未來這座展館不只是體育用途，更要是「多功能場館」，類似小巨蛋的概念，能舉辦演唱會、跨年晚會等大型藝文活動，帶動地方休閒娛樂產業。

代理縣長林茂盛表示，至於現有體育館仍繼續使用，但因建築物已經40年了，會針對老舊建築進行修繕，每年的活動賽事仍可以繼續在這裡舉辦。