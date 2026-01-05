議長憂TPASS受衝擊 基市府：盡力確保通勤族權益

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，基隆市議長童子瑋憂心TPASS通勤月票受衝擊，呼籲基市府說明因應方式；市府今天表示，會盡力確保基隆通勤族權益不受影響。

民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋昨天透過新聞稿指出，有3大關鍵問題，市府有責任說清楚，第1，若中央補助無法如期撥付，市府是否須自行負擔基北北桃都會通TPASS通勤月票補貼，金額大約是多少。

童子瑋說，第2，在補助款尚未到位前，運輸業者是否必須先行墊付價差，墊付期間會有多長；第3，若運輸業者無力墊付，市府是否已有因應方案，將會影響哪些路線與運具，甚至退出TPASS。

市府昨天沒有回應，今天中午透過文字補充說明，基北北桃市府間將密切合作，會盡力確保基隆通勤族權益不受影響。

此外，台北市長蔣萬安上午出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議，接受媒體聯訪談及TPASS議題時說，台北市府還是很希望行政院好好與立法院溝通，而北市府一定努力確保市民權益，不讓服務中斷。