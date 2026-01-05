拖快2年終於動了！花蓮危樓馥邑京華預計3月拆除 紅區住戶須搬離

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損列為危樓，至今快2年仍未拆。縣府建設處表示，拆除工程預計3月開工、工期約6個月，施工期間將畫設紅、綠區，並提供周邊住戶搬遷、租金及生活不便補貼，即日起也將啟動鄰房鑑定等。住戶代表盼盡快拆除之餘，也希望不要對鄰居造成危險。

縣府建設處長鄧子榆指出，馥邑京華大樓拆除經費約1億1900萬元，將由國土署北區分署代辦招標，若招標順利，最快3月進場施工。規畫6棟一起拆除，將分階段施工，先由小型機具自中間4棟較高樓層屋頂向下拆卸，拆除後的營建混合物透過電梯間通道集中落至地面，降低粉塵與飛散風險，待建物高度降至地面約8公尺後，再出動大型鋼牙機具。

鄧子榆說，考量工程期間對周邊居民生活影響，縣府初步規畫以建物周邊25公尺範圍畫設為「紅區核心區」，另以建物高度平躺距離為半徑畫設「綠區」。

紅區住戶須暫時搬離，將提供每戶2萬元生活不便補貼及3萬元搬遷補貼，並比照403震災紅黃單住戶標準，發放臨時安置租金補助，3人以下每月8000元，每增加1人加發2000元，上限1萬8000元。綠區住戶雖無須搬遷，但因生活同樣受影響，也將提供每戶2萬元生活不便補貼。

鄧子榆表示，縣府本月起派員鑑定鄰房，逐戶說明拆除時程、交通管制與補貼措施，提醒居民及早因應。至於鄰近加油站安全疑慮，工程車輛將由後方巷道進出，並利用周邊空地作為施工動線，全程設置全阻隔式圍籬與加油站區隔，確保施工安全不影響營運。

馥邑京華大樓監委黃展宏說，聽聞大樓終於要拆除，覺得終於看到進度，希望能盡快動工，不過也擔心拆除工程會影響鄰居，盼政府能做好配套措施；順利拆除後，未來重建還有漫長的路要走，會持續關注推動。

花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，縣府表示，預計3月開始拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，縣府表示，預計3月開始拆除。本報資料照片

