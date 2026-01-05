影／電纜線當曬衣繩？衣服晾大馬路上方 路人爆笑：怎麼上去的？

宜蘭市新興路上方電纜線昨天被來往用路人看見掛一件長袖黑衣曬太陽，隨風飄動非常醒目，紛紛拍下誇張畫面貼社群，網友疑問「它怎麼掛上去？」，有人說「大馬路當曬衣場」、「超爆笑」、「太扯」。記者晚間前往查看，衣服已不見，民眾研判衣服可能掛在窗邊的電纜線曬，不小心被風到馬路中間。

誇張曬衣服畫面出現在昨天傍晚，東門夜市停車場的和陸路與新興路口，根據民眾游小姐表示，他傍晚將近5時上班，看到道路中間上方怎麼掛著一件衣服，心想「好奇怪」？她原本以為會不會是附近住戶晾衣服時飄到這裡，但又懷疑怎會「那麼對準」剛好掛在電纜線，百思不解，不過真的很好笑。

網友紛紛拍下有趣鏡頭貼網路社群，一對錄下畫面的年輕男女貼文說「家裡沒地方曬衣服了嗎？」兩人邊笑邊對話「衣服晾在…？這是怎樣啦，哈哈哈」「這太扯了啦」，「是誰掛在這裡曬衣服，哈哈哈」。

底下一堆網友留言，「怎麼掛上去的」、「不知道怎麼跑到電線上面的」、「太強了」、「靠邀 這個超好笑」、「還好不是白長裙 不然晚上就慘了」、「哈哈 好有創意」、「掛錯條啦」、「我更好奇要怎麼收衣服」。

大家開始推理如何掛上去？有人說「應該是被風刮掛的」、「感覺是從高處掉落，就剛好掛在那了」、「天外飛來」、「可能是電纜有經過住戶的窗前面，就被拿去涼曬衣物，風吹後就被移到現在的地方」。