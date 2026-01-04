世界華人工商婦女企管協會基隆市分會會長交接 邱佩琳祝賀女力傳承

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
世界華人工商婦女企管協會基隆市分會今晚舉辦會長交接暨理監事就職典禮，基隆市副市長邱佩琳出席，肯定協會長期深耕專業、投入公益，為基隆城市發展注入穩定而溫暖的力量。圖／基市府提供
世界華人工商婦女企管協會基隆市分會今晚舉辦會長交接暨理監事就職典禮，基隆市副市長邱佩琳出席，肯定協會長期深耕專業、投入公益，為基隆城市發展注入穩定而溫暖的力量，市府將持續與工商婦女團體攜手合作，支持女性在城市各領域發揮影響力。

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會第8、9屆會長今晚交交接，新任理監事就職，並慶祝基隆市分會成立8周年。

邱佩琳致詞時，感謝第8屆會長許家虹任內凝聚會員向心力，積極拓展跨域交流平台，讓女性企業家的專業能力與社會影響力持續被看見，為基隆市分會奠定穩固基礎。

邱佩琳也祝賀第9屆會長陳麗香及新任理監事團隊正式就任，世界華人工商婦女企管協會基隆市分會長期展現的行動力與成果，已成為城市發展中重要的民間夥伴，市府未來也將持續與協會相互支持、攜手前行。

邱佩琳指出，基隆是一座港口城市，也是一座充滿韌性與溫度的城市，今年適逢基隆400年，城市的進步除了產業動能外，更仰賴穩定的社會凝聚力。

今晚的交接、就職典禮以「家傳虹蘊、麗人承香」為主題，象徵經驗、精神與價值的傳承，展現團隊承先啟後、持續創新的決心，期盼在既有基礎上，持續擴大影響力，為基隆注入更多正向能量。

邱佩琳肯定協會會員在事業、家庭與公益之間的投入與平衡，透過實際行動創造經濟價值，同時帶動社會向善，成為城市中不可或缺的力量。市府將持續重視婦女權益與性別平等，支持女性創業、就業與公共參與，並在婦女培力、公益關懷及家庭支持等面向深化合作，讓女力成為基隆城市穩定前進的重要力量。

