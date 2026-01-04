快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

基隆市立體育館內裝改造！座椅增設杯架 球迷的飲料杯有地方放了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供
基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供

基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，現代化的場館設施預計3月開放，提供民眾更優質的運動與休閒環境。

⭐2025總回顧

基市府教育處表示，市立體育館啟用已超過40年，現況是座椅長年使用已有損壞，早年的整體動線設計也不符現代觀賽需求，因此發包整修，並於去年10月2日開工，打造現代化場館，提供市民更安全、舒適的觀賽環境。

市立體育場長林柏樹說，改善工程的重點是安全性與舒適度，館內看台東、西兩側觀眾席，新座椅採人體工學設計，支撐性較佳，增設裝杯架，符合民眾觀放置飲品的需求，並加大座椅間距，提供長時間觀賽舒適體驗。

林柏樹指出，新座椅採韌性強、耐衝擊性、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，東、西側共計設置2278 座席供民眾使用，南北側觀眾席後續再視經費逐步更新。場館動線部分，會加大場內走道與樓梯踏階寬度，並有雙向通行動線，使通行更順暢，地坪、照明等空間環境改善，也讓公共安全更有保障。

教育處長徐嬿立表示，市立體育館修繕工程預計2月底完成，市民在3月就可進場感受不同的市立體育館環境。體育館優化改造只是起點，未來將持續擴展到基隆各運動空間，展現更安全、舒適、符合現代場域標準的運動與休閒環境。

國民黨市議員韓世昱說，除了修繕體育館，市立游泳池也在整修中，提供民眾更優質運動環境。他肯定基隆市長謝國樑主政的市府重視體育，硬體升級之外，市府去年起實施績纋選手獎勵辦法，鼓勵基隆選手追求佳績。

民進黨市議員陳宜也肯定市府的努力，市立體育館座椅、動線到照明全面升級，回應市民與球迷長久期待的使用需求。體育館修繕工程完工後，希望再擴及其他運動場館，讓基隆整體運動空間一起提升。

基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供
基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供
基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供
基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，提供民眾更優質的運動與休閒環境。圖／基市府教育處提供

體育館 基隆

延伸閱讀

基隆市體育館座椅升級照明改善 估2月完工迎SBL

基市議長童子瑋指總預算卡關影響TPASS 籲市府說明 基市府：沒有回應

竹南土壤液化中高潛勢擴大 苗縣府：都市防災、工程審查安全參考

基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景 臨時行人通道將封1個月

相關新聞

基隆市立體育館內裝改造！座椅增設杯架 球迷的飲料杯有地方放了

基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，現代化的場館設施預計3月開...

感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

宜有「抹茶山」美稱的宜蘭聖母登山步道，向來都是熱門健行與拍照景點，每月吸引約1萬人次造訪，對維護步道環境帶來不小壓力。林...

照顧偏鄉孩子 花蓮縣府斥資1.5億整修66校廁所、燈具全面升級

花蓮縣政府改善在地校園學習環境，針對偏鄉學校老舊廁所與照明不足問題，除自籌經費汰換耗能燈具，也爭取教育部補助逾1.5億元...

基市議長童子瑋指總預算卡關影響TPASS 籲市府說明 基市府：沒有回應

今年的中央總預算審查陷入僵局，基隆市議長童子瑋今天說，TPASS通勤月票將遭衝擊，呼籲市府向市民說明因應方式。童也要市長...

基市75支固定桿去年取締近5萬件違規 警：22具主機依事故狀況安裝執法

基隆市因為公路里程不足百公里，以里程數計測速器密度居各縣市之冠。警方表示，全市共75支固定桿，22組主機依事故狀況調整桿...

廣角鏡／太平山急凍 霧淞滿枝頭

宜蘭太平山國家森林遊樂區昨氣溫急凍，海拔約2千公尺的太平山莊，清晨5時氣溫降到零下1度，最低到零下2度，體感溫度是零下4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。