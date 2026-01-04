基隆市立體育館內裝改造！座椅增設杯架 球迷的飲料杯有地方放了

基隆市政府今天表示，市立體育館修繕工程預計2月底完工，座椅品質升級，動線優化，照明及地坪改善，現代化的場館設施預計3月開放，提供民眾更優質的運動與休閒環境。

基市府教育處表示，市立體育館啟用已超過40年，現況是座椅長年使用已有損壞，早年的整體動線設計也不符現代觀賽需求，因此發包整修，並於去年10月2日開工，打造現代化場館，提供市民更安全、舒適的觀賽環境。

市立體育場長林柏樹說，改善工程的重點是安全性與舒適度，館內看台東、西兩側觀眾席，新座椅採人體工學設計，支撐性較佳，增設裝杯架，符合民眾觀放置飲品的需求，並加大座椅間距，提供長時間觀賽舒適體驗。

林柏樹指出，新座椅採韌性強、耐衝擊性、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，東、西側共計設置2278 座席供民眾使用，南北側觀眾席後續再視經費逐步更新。場館動線部分，會加大場內走道與樓梯踏階寬度，並有雙向通行動線，使通行更順暢，地坪、照明等空間環境改善，也讓公共安全更有保障。

教育處長徐嬿立表示，市立體育館修繕工程預計2月底完成，市民在3月就可進場感受不同的市立體育館環境。體育館優化改造只是起點，未來將持續擴展到基隆各運動空間，展現更安全、舒適、符合現代場域標準的運動與休閒環境。

國民黨市議員韓世昱說，除了修繕體育館，市立游泳池也在整修中，提供民眾更優質運動環境。他肯定基隆市長謝國樑主政的市府重視體育，硬體升級之外，市府去年起實施績纋選手獎勵辦法，鼓勵基隆選手追求佳績。