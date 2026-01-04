基隆市體育館座椅升級照明改善 估2月完工迎SBL
超級籃球聯賽（SBL）將於3月在基隆登場，由於市立體育館啟用超過40年，觀賽座椅已損壞，市府斥資新台幣3200萬元，更換升級2278席座椅，並改善照明及地坪，預計2月底完成。
⭐2025總回顧
基隆市立體育場場長林柏樹今天表示，這次工程施作東側及西側觀眾席，新座椅採人體工學設計，不僅支撐性佳，座椅材質採韌性強、耐衝擊、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，且增設裝杯架，符合民眾觀賽時，放置飲品的需求，並加大座椅間距，提升長時間觀賽舒適感。
林柏樹說，完工後，東側及西側共有2278席座椅，南側及北側觀眾席座椅，將依後續經費逐步改善，另優化館內動線，加大場內走道與樓梯踏階寬度，並區劃雙向通行動線，讓通行順暢，並改善地坪及照明，提升公共安全。
基隆市政府教育處長徐嬿立表示，工程預計2月底完成，民眾3月起可到場感受不同的市立體育館。體育館優化改造只是起點，市府會持續擴展到各運動空間，提供市民更安全、舒適且符合標準的優質運動環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言