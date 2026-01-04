基隆市體育館座椅升級照明改善 估2月完工迎SBL

快訊

中央社／ 基隆4日電

超級籃球聯賽（SBL）將於3月在基隆登場，由於市立體育館啟用超過40年，觀賽座椅已損壞，市府斥資新台幣3200萬元，更換升級2278席座椅，並改善照明及地坪，預計2月底完成。

基隆市立體育場場長林柏樹今天表示，這次工程施作東側及西側觀眾席，新座椅採人體工學設計，不僅支撐性佳，座椅材質採韌性強、耐衝擊、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，且增設裝杯架，符合民眾觀賽時，放置飲品的需求，並加大座椅間距，提升長時間觀賽舒適感。

林柏樹說，完工後，東側及西側共有2278席座椅，南側及北側觀眾席座椅，將依後續經費逐步改善，另優化館內動線，加大場內走道與樓梯踏階寬度，並區劃雙向通行動線，讓通行順暢，並改善地坪及照明，提升公共安全。

基隆市政府教育處長徐嬿立表示，工程預計2月底完成，民眾3月起可到場感受不同的市立體育館。體育館優化改造只是起點，市府會持續擴展到各運動空間，提供市民更安全、舒適且符合標準的優質運動環境。

體育館 基隆 運動

