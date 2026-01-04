寒流來襲！宜蘭慈濟與縣府送暖關懷寒士 天冷請住進臨時避寒所
寒流報到，宜蘭慈濟志工與社工前往宜蘭火車站、宜蘭中山公園、羅東火車站、羅東中山公園等地寒冬送暖。縣府社會處處長林蒼蔡及其社工團隊也參與訪視寒士，社會處表示，宜蘭縣政府在溪北、溪南地區分別設置臨時避寒的安置處所，可以提供生活照顧與夜宿。
⭐2025總回顧
志工、社工與縣政府人員連日來分成多路，前往宜蘭火車站、宜蘭市中山公園、羅東火車站、羅東鎮中山公園等地寒冬送暖。一行人帶著熱薑母茶、麵包、還有可沖泡即食的香積泡麵、米果、豆漿粉、高纖豆皮脆片給予寒士果腹，還送出毛線帽、圍巾、手套、毛襪、毛毯、暖暖包等禦寒物資，讓蝸居各處的寒士們暖胃、暖身更暖心。
王女士冰凍的雙手捧著一杯熱熱的薑母茶，直呼寒冷天氣喝薑茶最禦寒了，志工協助拆開毛襪給王女士穿上，她不斷道謝感恩。露宿公園的陳女士只有「紙箱」可禦寒，近來下雨紙箱都濕了，志工們為她披上毛毯，並送上麵包與熱騰騰的薑母茶，備感溫暖。
游先生因為雙腳水腫無自行穿襪子，志工蹲下協助穿上，他連聲道謝慈濟人及社會處的協助，會珍惜使用禦寒物資。
慈濟志工發放物資時說明，毛毯是以回收寶特瓶製造而成，凝聚全球慈濟人的善念化成溫暖披在寒士的身上。慈濟志工與社工還叮嚀寒士們可以前往避寒安置處所過夜，社會處長林蒼蔡鼓勵大家，「一時的失志，不代表人生就此停下來」，這句溫暖堅定的話為寒士們帶來鼓勵人心的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言