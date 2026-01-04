寒流來襲！宜蘭慈濟與縣府送暖關懷寒士 天冷請住進臨時避寒所

寒流報到，宜蘭慈濟志工與社工前往宜蘭火車站、宜蘭中山公園、羅東火車站、羅東中山公園等地寒冬送暖。縣府社會處處長林蒼蔡及其社工團隊也參與訪視寒士，社會處表示，宜蘭縣政府在溪北、溪南地區分別設置臨時避寒的安置處所，可以提供生活照顧與夜宿。

志工、社工與縣政府人員連日來分成多路，前往宜蘭火車站、宜蘭市中山公園、羅東火車站、羅東鎮中山公園等地寒冬送暖。一行人帶著熱薑母茶、麵包、還有可沖泡即食的香積泡麵、米果、豆漿粉、高纖豆皮脆片給予寒士果腹，還送出毛線帽、圍巾、手套、毛襪、毛毯、暖暖包等禦寒物資，讓蝸居各處的寒士們暖胃、暖身更暖心。

王女士冰凍的雙手捧著一杯熱熱的薑母茶，直呼寒冷天氣喝薑茶最禦寒了，志工協助拆開毛襪給王女士穿上，她不斷道謝感恩。露宿公園的陳女士只有「紙箱」可禦寒，近來下雨紙箱都濕了，志工們為她披上毛毯，並送上麵包與熱騰騰的薑母茶，備感溫暖。

游先生因為雙腳水腫無自行穿襪子，志工蹲下協助穿上，他連聲道謝慈濟人及社會處的協助，會珍惜使用禦寒物資。