花蓮敬老愛心計程車 2026年起新增至800輛服務

中央社／ 花蓮4日電

花蓮縣政府敬老愛心計程車隊去年有90萬餘人次使用，較前年翻倍，今年新增至13家計程車行（隊）、800輛計程車提供服務，希望補足偏鄉大眾運輸工具及復康巴士的不足。

花蓮縣政府發布訊息表示，敬老愛心計程車隊補助計畫，自民國113年3月1日開始補助65歲以上長者搭乘以來，平均每月有7萬餘人次、每年度90萬餘人次長者及身心障礙朋友受惠。

為持續落實弱勢交通的保障，辦理評鑑及公開甄選作業，結果共13家計程車行（隊）、800輛計程車持續提供服務，完善布建花蓮縣交通網絡，並補足大眾運輸工具及復康巴士的不足，提供長者及身心障礙者外出交通工具選擇的多元及便利性。

花蓮縣政府社會處統計，敬老愛心計程車服務上路首年使用人次約41萬人次，社會處表示，之前全縣有10家車行（隊）、約790輛提供服務，今年新增3家車行（隊）投入服務，車輛總數達800輛。

花蓮縣政府表示，截至114年9月縣內長者及身心障礙者共7萬9751人、較去年度增加3.2%，考量不便駕車時或家中無其他家屬可接送等外出受限情形，影響其就醫、社會參與等權利，自今年1月1日起與13家計程車行（隊）簽約，持續減輕交通經濟負擔，希望能降低出行的不便，更加落實保障縣民朋友們對「行」的無障礙基本權益。

社會處表示，花蓮縣因受限於地形，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源取得更是困難，為加強資源可及性與可近性，評鑑及甄選13家計程車行（隊）114年接續服務長者及身心障礙朋友。

社會處說明，現行補助方案為每趟車資補助70%，今年預計從每月最高1000點調整到1500點（1點等同1元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，相關措施將待今年度預算審議確定後，進一步公告細節。

社會處提醒，依據花蓮縣敬老及身心障礙者乘車補助作業要點第6條第5項規定，敬老愛心卡「限本人使用」，若經查獲非本人使用，輕則收回卡片停止申請，重則面臨相關法律責任，呼籲民眾勿以身試法。

花蓮縣政府 計程車

