感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

宜有「抹茶山」美稱的宜蘭聖母登山步道，向來都是熱門健行與拍照景點，每月吸引約1萬人次造訪，對維護步道環境帶來不小壓力。林業及自然保育署宜蘭分署為提升登山品質與安全，與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，公私協力守護登山環境。

認養單位表現卓越，宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及該會素有「登山界的女英雄」之稱的資深嚮導陳秋霞，曾榮獲行政院國家搜救指揮中心114年民間團體及個人搜救有功人員表揚，展現民間守護山林安全的重要貢獻。

「抹茶山」又稱三角崙山，是台灣宜蘭礁溪鄉知名登山景點，因群山遍野的箭竹林綠意盎然，美麗山陵被日本攝影師譽為「抹茶冰淇淋山」而爆紅，主要通行路徑前段是4公里產業道路，後段是聖母登山步道。由於吸引很多遊客，有些人帶著寵物隨地便溺，維護步道及整理環境都特別重要。

宜蘭分署表示，透過認養制度，結合民間與在地居民力量持續投入步道清潔、除草、巡查與維護工作，讓民眾能在更安全、舒適的環境中親近山林。

分署提醒山友，聖母登山步道已落實無痕山林原則，公廁內不設垃圾桶，請將垃圾及衛生紙自行帶下山另因山區水源可能出現枯水情形，建議遊客於通天橋步道入口處公廁先行如廁，做好登山準備。