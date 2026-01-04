聽新聞
感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道
宜有「抹茶山」美稱的宜蘭聖母登山步道，向來都是熱門健行與拍照景點，每月吸引約1萬人次造訪，對維護步道環境帶來不小壓力。林業及自然保育署宜蘭分署為提升登山品質與安全，與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，公私協力守護登山環境。
認養單位表現卓越，宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及該會素有「登山界的女英雄」之稱的資深嚮導陳秋霞，曾榮獲行政院國家搜救指揮中心114年民間團體及個人搜救有功人員表揚，展現民間守護山林安全的重要貢獻。
「抹茶山」又稱三角崙山，是台灣宜蘭礁溪鄉知名登山景點，因群山遍野的箭竹林綠意盎然，美麗山陵被日本攝影師譽為「抹茶冰淇淋山」而爆紅，主要通行路徑前段是4公里產業道路，後段是聖母登山步道。由於吸引很多遊客，有些人帶著寵物隨地便溺，維護步道及整理環境都特別重要。
宜蘭分署表示，透過認養制度，結合民間與在地居民力量持續投入步道清潔、除草、巡查與維護工作，讓民眾能在更安全、舒適的環境中親近山林。
分署提醒山友，聖母登山步道已落實無痕山林原則，公廁內不設垃圾桶，請將垃圾及衛生紙自行帶下山另因山區水源可能出現枯水情形，建議遊客於通天橋步道入口處公廁先行如廁，做好登山準備。
考量聖母登山步道海拔落差大，宜蘭分署也與電信業者合作改善通訊品質，目前全線皆可通訊，並設置通訊標示牌，同時結合登山離線地圖APP「魯地圖」，將步道里程標示整合於手機地圖中，協助山友掌握位置與體能狀況，降低登山風險，大家安心享受山林之美。
