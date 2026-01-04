快訊

馬杜洛遭逮…由她接任委內瑞拉代理總統！背景曝光「華爾街人脈深厚」

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署
宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署

宜有「抹茶山」美稱的宜蘭聖母登山步道，向來都是熱門健行與拍照景點，每月吸引約1萬人次造訪，對維護步道環境帶來不小壓力。林業及自然保育署宜蘭分署為提升登山品質與安全，與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，公私協力守護登山環境。

⭐2025總回顧

認養單位表現卓越，宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及該會素有「登山界的女英雄」之稱的資深嚮導陳秋霞，曾榮獲行政院國家搜救指揮中心114年民間團體及個人搜救有功人員表揚，展現民間守護山林安全的重要貢獻。

「抹茶山」又稱三角崙山，是台灣宜蘭礁溪鄉知名登山景點，因群山遍野的箭竹林綠意盎然，美麗山陵被日本攝影師譽為「抹茶冰淇淋山」而爆紅，主要通行路徑前段是4公里產業道路，後段是聖母登山步道。由於吸引很多遊客，有些人帶著寵物隨地便溺，維護步道及整理環境都特別重要。

宜蘭分署表示，透過認養制度，結合民間與在地居民力量持續投入步道清潔、除草、巡查與維護工作，讓民眾能在更安全、舒適的環境中親近山林。

分署提醒山友，聖母登山步道已落實無痕山林原則，公廁內不設垃圾桶，請將垃圾及衛生紙自行帶下山另因山區水源可能出現枯水情形，建議遊客於通天橋步道入口處公廁先行如廁，做好登山準備。

考量聖母登山步道海拔落差大，宜蘭分署也與電信業者合作改善通訊品質，目前全線皆可通訊，並設置通訊標示牌，同時結合登山離線地圖APP「魯地圖」，將步道里程標示整合於手機地圖中，協助山友掌握位置與體能狀況，降低登山風險，大家安心享受山林之美。

宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署
宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署
宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署
宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，今天由協會帶領志工巡檢淨山，透過公私協力，共同守護登山環境。圖／林業署宜蘭分署

宜蘭 登山步道 認養

延伸閱讀

谷關七雄登山熱門 去年受理41件山域事故…迷路、受傷為主

雪山派集合！《活俠傳》女角投票「夏侯蘭」人氣第一 官方釋出特別後日談

影／登山受困大雪證實1死亡 空勤直升機救回其他4隊員

5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機今天起飛急救援

相關新聞

基市議長童子瑋指總預算卡關影響TPASS 籲市府說明 基市府：沒有回應

今年的中央總預算審查陷入僵局，基隆市議長童子瑋今天說，TPASS通勤月票將遭衝擊，呼籲市府向市民說明因應方式。童也要市長...

感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

宜有「抹茶山」美稱的宜蘭聖母登山步道，向來都是熱門健行與拍照景點，每月吸引約1萬人次造訪，對維護步道環境帶來不小壓力。林...

照顧偏鄉孩子 花蓮縣府斥資1.5億整修66校廁所、燈具全面升級

花蓮縣政府改善在地校園學習環境，針對偏鄉學校老舊廁所與照明不足問題，除自籌經費汰換耗能燈具，也爭取教育部補助逾1.5億元...

基市75支固定桿去年取締近5萬件違規 警：22具主機依事故狀況安裝執法

基隆市因為公路里程不足百公里，以里程數計測速器密度居各縣市之冠。警方表示，全市共75支固定桿，22組主機依事故狀況調整桿...

廣角鏡／太平山急凍 霧淞滿枝頭

宜蘭太平山國家森林遊樂區昨氣溫急凍，海拔約2千公尺的太平山莊，清晨5時氣溫降到零下1度，最低到零下2度，體感溫度是零下4...

謝國樑展開七區公民團體座談 首場信義區允檢討停車空間配置

基隆市長謝國樑今晚起展開七區公民團體座談會，首場在信義區，各局處首長排排坐聽取在地民眾聲音。會中居民關心停車空間不足、公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。