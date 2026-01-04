快訊

照顧偏鄉孩子 花蓮縣府斥資1.5億整修66校廁所、燈具全面升級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府協助92所學校逐步汰換老舊、高耗能燈具，提升教室與公共空間照明品質。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府協助92所學校逐步汰換老舊、高耗能燈具，提升教室與公共空間照明品質。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府改善在地校園學習環境，針對偏鄉學校老舊廁所與照明不足問題，除自籌經費汰換耗能燈具，也爭取教育部補助逾1.5億元，3年內整修66所學校、184間廁所，並增設無障礙與性別友善廁所，提升學生學習與生活品質。

縣內不少國中小校園廁所因年代久遠，常出現牆面剝落、排水不良、通風不足及異味等狀況，影響學生使用意願與健康。縣府向教育部爭取「114至116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費1.17億元，並由縣府配合約4000萬元，將分階段整修包括富里國中在內的66所學校、共184間廁所。

縣府教育處長翁書敏指出，此次工程不只是表面翻新，而是從基礎設施著手，全面改善排水系統、通風設計與安全問題，並同步更新地坪與牆面，讓學生能在乾淨、安心的環境中如廁，也有助於降低學校後續維修負擔。

翁書敏表示，縣府藉由此次整修，導入通用設計與永續發展理念，透過自然採光與柔和燈光設計，營造明亮舒適的空間，同時增設無障礙廁間與性別友善廁所，照顧不同需求的學生與教職員。

除廁所整修外，教育處指出，照明品質與學生學習專注力密切相關，自2019年起，縣府結合中央補助與自籌經費，已協助92所學校逐步汰換老舊、高耗能燈具，提升教室與公共空間照明品質。

由於中央補助有額度限制，縣府為避免偏鄉學校因經費不足而影響改善進度，去年在中央補助近69.5萬元及自籌227萬元下，協助22所學校汰換2812盞老舊燈具。

教育處表示，燈具更新後不僅改善閃爍與亮度不足問題，也有效降低用電量與電費支出，讓學校能把省下的經費投入更多元的教學與學生活動，持續打造安全、穩定且宜學的校園。

花蓮縣府針對國民中小學老舊廁所整修，打造明亮、通風空間。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府針對國民中小學老舊廁所整修，打造明亮、通風空間。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府針對國民中小學老舊廁所整修，打造明亮、通風空間，3年內整修66所學校、184間廁所。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府針對國民中小學老舊廁所整修，打造明亮、通風空間，3年內整修66所學校、184間廁所。圖／花蓮縣政府提供

