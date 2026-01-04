基市議長童子瑋指總預算卡關影響TPASS 籲市府說明 基市府：沒有回應

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天說，中央總預算審查陷入僵局，TPASS通勤月票將遭衝擊，呼籲市府向市民說明因應方式。圖／基隆市議長辦公室提供
今年的中央總預算審查陷入僵局，基隆市議長童子瑋今天說，TPASS通勤月票將遭衝擊，呼籲市府向市民說明因應方式。童也要市長謝國樑發揮影響力，向藍營主導的國會，要求儘速審查總預算。對於童的訴求，基市府的回應是「基隆市府沒有回應」。

⭐2025總回顧

童子瑋表示，中央政府總預算遲遲還沒被國會審查，導致TPASS福利「正在倒數計時中」，影響基隆超過11萬名通勤族權益。交通部已經對外說明，若中央總預算未經立法院審查通過，後續補助經費將無法依法撥付。

童子瑋提出3大關鍵問題，首先中央補助若無法如期撥付，市府是否需要自行負擔TPASS補貼？金額多少？其次是補助款未到位前，運輸業者是否須先行墊付價差？墊付期會有多長？最後是運輸業者若無力墊付，市府是否有因應方案？會影響哪些路線與運具，甚至退出 TPASS？

童子瑋說，市政府有責任把狀況說清楚，更有責任針對可能風險進行準備。他要求市府秉持公開透明的精神，向市民報告後續影響評估，並提出若TPASS中斷，市府會採取什麼具體作為。

童子瑋也呼籲謝國樑，務必代表市民向國民黨主導的立法院，正式要求儘速完成中央總預算審查。希望基隆能以市政為優先，而不是黨政優先，如果國會正在傷害基隆市民，市長應該要勇敢站出來，才是城市大家長應有的表現。

基隆 總預算 童子瑋

