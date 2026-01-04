基市75支固定桿去年取締近5萬件違規 警：22具主機依事故狀況安裝執法

基隆市因為公路里程不足百公里，以里程數計測速器密度居各縣市之冠。警方表示，全市共75支固定桿，22組主機依事故狀況調整桿位，確保交通安全。民代認為，超速並非事故主要肇因，應依數據做系統性分析，不宜盲目增設測速器。

警政署公布台灣共設2516支測速器，若以公路里程計算設置密度，都會型的基隆市、台北市、新竹市和嘉義市分居1至4名。若以面積計算密度，高雄市居冠；若以數量計算，前3名為高雄市、新北市和桃園市。

基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄說，全市共設75支固定桿，22組主機視事故狀況調整桿位。今年至11月共取締超速4萬5912件，以新台5線五堵橋頭7819件最多，2、3名分別是明德二路南向7119件、調和街254-3號旁4125件。

李文雄說，設置固定桿的地點，以多事故路段為主要考量，道路筆直和多車道路段，以及車站、學校周邊人流密集處也會設置，確保汽機車駕駛人遵守交通規則，防範事故發生。

李文雄說，固定桿設置地點，在地人多會知道，加上現行很多提醒測速執法的App，也能讓用路人知曉測速器位置。基警向來依事故發生狀況，適時調整主機放置的位置，並觀察取締件數變化，一旦減少，就表示達到嚇阻效果，再把主機移到別桿。

新北市立委廖先翔廖先翔日前在立法院，兩度質詢行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，指政府說設測速器是為了交通安全，但不少民眾覺得在撈錢，原因在速限不合理及設置地點有爭議。

他列舉2020年發生的交通事故，肇因是超速的僅佔 2.13%，今年1至8月事故主因前10名也沒有超速，表示事故原因其實多為未保持距離、未讓車、轉彎不當和分心駕駛。

廖先翔說，分心駕駛的源頭之一，就是道路限速設計不合理，駕駛人要常盯著儀表板與測速器。我國速限多採「道路設計速率」，整段道路某處有彎道、坡度或視線受限，筆直路段也會被迫規定較低速限。駕駛人看到測速器急煞，過了又加速，忽快忽慢的危險車流才是提高事故風險的原因。

廖先翔要求制定測速照相機設置要點，只設在真正危險的地方，並將速限設計合理化，杜絕亂設測速器與亂降速限。用工程、科學、法制打造效率與安全並存的道路，不是處處都有陷阱，充滿罰單的「龜速路」。

俞姓男子認為， 測速器設在那兒是公開資訊，「遊戲規則」很清楚，他不反對設置，只要不超速就不用怕測速器。