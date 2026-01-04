基市兒少諮詢專線開通 末4碼0454諧音「您的事就是我的事」

基隆市政府去年率先全國各縣市，成立兒童及少年事務處，專責兒少業務，今年又開通兒少諮詢專線(02)2426-0454，後四碼「0454」諧音「您事我事（您的事就是我的事）」。兒少處希望藉由單一服務窗口，提升兒少照顧與保護量能。

基市府去年7月1日成立兒少年處，負責規畫和統籌0到18歲兒童及少年所需的各項服務及設施，打造完整的服務及資源體系。兒少處為提升兒少服務的可近性與整體效率，改善過往福利諮詢流程繁複、服務窗口分散等問題，今年1月2日已開通兒少諮詢專線，電話號碼是 (02)2426-0454。

基隆市長謝國樑表示，隨著家庭結構與社會環境快速變遷，兒童及青少年在成長過程中，可能面臨教養、就學、人際互動、情緒適應、家庭關係或安全等多面向挑戰。家長則常因資訊分散，不易取得適切協助。

謝國樑說，希望透過設立兒少諮詢專線，提供清楚且穩定的服務入口，讓兒少及其家庭，在需要時有一個找得到、問得到、幫得到的專責窗口，實踐以兒少最佳利益為核心的服務理念。

基隆市兒童及少年事務處長吳雨潔指出，兒少諮詢專線服務對象涵蓋兒童、青少年與家長，有關育兒教養疑問、兒少福利政策諮詢、社會福利資源需求、兒少案件通報，或青少年成長階段所面臨的煩惱困擾，都可在上班時間撥打專線，由專業社工人員提供傾聽、諮詢、資源連結與轉介協助。

吳雨潔說，兒少諮詢專線服務將結合跨局處及民間資源，建構完善的網絡合作機制，依個別需求提供適切的支持與關懷，專線不僅是守護兒少權益的重要管道，更是支持兒少家庭的重要平台。

基市府希望透過專責窗口「一通電話、全程協助」的服務精神，讓兒少及家長面對困難時，感受到政府就在身邊，真正落實「您的事，就是我的事」，呼籲市民對兒童及少年相關議題，有疑問或需協助時，善加利用專線服務，為孩子營造安全有愛且被理解的成長環境。