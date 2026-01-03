快訊

謝國樑展開七區公民團體座談 首場信義區允檢討停車空間配置

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑展開七區公民團體座談，首場信義區允檢討停車空間配置。圖／基隆市政府提供
謝國樑展開七區公民團體座談，首場信義區允檢討停車空間配置。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今晚起展開七區公民團體座談會，首場在信義區，各局處首長排排坐聽取在地民眾聲音。會中居民關心停車空間不足、公共空間利用及周邊交通動線等，市府表示將盤點可行空間，研議後續改善作法。謝國樑說，市府將檢討平面與立體空間配置，回應地方實際需求。

今晚信義區辦理首場公民團體座談會，謝國樑率領市府各局處主管，並邀集區長、里長、市民及公民團體面對面交流，傾聽地方對交通、環境、都市更新、社會福利及公共安全等市政議題的意見與建議，並由相關單位即時說明回應。

不少居民發言反映停車空間不足、公共空間利用及周邊交通動線不佳等問題，市府相關單位說明現行評估與規畫方向，表示將盤點可行空間，研議後續改善作法。

市民也提及河川水質等如何改善，市府說明將透過專業評估與跨單位合作，推動相關改善作業；在都市更新方面，部分社區表達希望獲得更多專業協助與資訊，謝國樑指示都更專案辦公室等相關單位進入社區加強溝通，協助居民了解後續程序與可運用資源。

針對家庭暴力通報機制、無家者、弱勢族群關懷及災後修繕等也有民眾關切，市府說將精進跨局處合作，提供市民各項協助。

謝國樑表示，市府近日另有六場各區公民座談會，邀請市民朋友多加參與。他也期盼能直接聆聽市民心聲，並請相關局處持續追蹤會中所提建議。

基隆市長謝國樑今晚起展開七區公民團體座談會，首場在信義區，各局處首長排排坐聽取在地民眾聲音。會中居民關心停車空間不足、公...

