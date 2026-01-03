快訊

基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景 臨時行人通道將封1個月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供

基隆港東岸郵輪廣場串接工程目前正積極趕工，完工後將有友善、完整及開闊的人行空間連通海洋廣場、基隆港務大樓，民眾可自立體平台眺望基隆港景。工程近期將施作臨海側鋪面，進入收尾階段。

基隆市府都發處表示，基隆港東岸郵輪廣場串接工程，施工廠商陸續完成主要跨路段鋼構平台搭建，橋梁預鑄階梯吊裝、雨遮玻璃、橋梁防護欄杆及電梯外觀鋁包板等工項，近期準備施作臨海側鋪面。

都發處說，考量施工安全，將自1月7日至2月8日封閉海洋廣場至基隆港務大樓之臨時行人通道，屆時將有義交指揮提醒，請民眾依改道路線通行，信一路、仁一路改道走愛三路富狗橋往忠一路方向，待施工完成後再開放通行，造成不便敬請見諒。

基隆港東岸郵輪廣場串接工程完工後，將有友善、完整及開闊的人行空間連通海洋廣場至基隆港務大樓，民眾可自立體平台眺望基隆港景。

基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供
基隆港東岸串接快完工可眺望海港美景，臨時行人通道將封1個月。圖／都發處提供

