快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北 每天60班次省時省錢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影
基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影

有近2千戶的大型社區基隆「新橫濱」，很多在雙北上班通勤，社區組成新橫濱聯合協會推動往返台北接駁車計畫，並向交通部監理單位申請獲准，今天通車啟用，分成南港、信義線兩條路線，直通南港車站、潭美公園，每天來回60班次，省下一半的通車時間及車資，受到好評。

⭐2025總回顧

新橫濱社區聯合協會今天舉辦社區接駁車通車典禮，議長童子瑋、議員宋瑋莉、施偉政等都到場，社區以辦喜事方式慶祝，還有舞龍表演，社區民眾齊聚。

新橫濱聯合協會理事長江岳宸說，接駁車有兩條路線，南港線經南港展覽館到南港車站；信義線經象山捷運站、市府捷運站到潭美公園，每天來回60班次。住戶搭乘時每次扣60點（元），以磁扣刷卡上車，住戶不用去站牌擠國光等國道客運到台北換捷運，時間和車資都省下一半以上。

副市長邱佩琳表示，最早班次上午6時30分發車、最晚晚間10時自南港返回基隆，每日分擔約1300人次交通需求，對社區交通改善助益可貴。透過多次社區會議、問卷調查、成立聯合協會，並與相關單位積極溝通協調才通車。

邱佩琳說，期盼未來建設公司能持續與社區合作，讓接駁巴士服務更加完善，吸引更多居民選擇搭乘公共運輸、減少自行開車，進而促成客運業者評估開闢正式客運路線，改善整體交通環境。

立委林沛祥說，社區接駁車直通台北是很成功案例，汐止也有類似接駁車，不用去擠國道客運，可多推動嘉惠通勤民眾。議員宋瑋莉表示，整合社區居民的意見相當不容易，如今通車對社區住戶真的是很方便，在社區門口就可搭接駁車。

議長童子瑋說，接駁車可以直達台北是基隆通勤台北很重要典範，未來市府對其他大型社區可以多協調、協助推動。議員施偉政指出，路權申請、路線規畫經多方協調才完成，非常不容易，是社區福音。

基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影
基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影
基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影
基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北，今天通車啟用。記者游明煌／攝影

國道客運 基隆 住戶

延伸閱讀

基隆市長選戰開打 藍控提名童子瑋派系血緣優先 綠回擊別再抹黑造謠

影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

童子瑋公布基隆市長競選口號及主視覺 訴求「有作為」明亮希望

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

相關新聞

多了一支？台東延平「英雄射日」雕像引熱議 鄉長：有人偷放

台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。這座雕像自2000年興建完成以來...

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日來都是網路發燒話題。有網友質疑，「114年台東縣歲末系列活動」...

基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北 每天60班次省時省錢

有近2千戶的大型社區基隆「新橫濱」，很多在雙北上班通勤，社區組成新橫濱聯合協會推動往返台北接駁車計畫，並向交通部監理單位...

基隆街頭藝人展演空間增微風東岸等5處 盼吸人潮多元展演

基隆市府為營造山海城多元藝文氛圍，今年增加基隆火車站南北站、和平島地質公園及微風東岸等共5處街頭藝人展演公共空間，1月起...

一天檢舉2件！台東交通違規檢舉達人年檢舉808件

近年來民眾透過檢舉平台反映交通違規情形，已成為維護交通秩序的重要管道。台東縣警察局統計，民眾檢舉交通違規案件數量呈現下降...

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。