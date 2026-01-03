基隆2千戶大社區「新橫濱」接駁車直通台北 每天60班次省時省錢

有近2千戶的大型社區基隆「新橫濱」，很多在雙北上班通勤，社區組成新橫濱聯合協會推動往返台北接駁車計畫，並向交通部監理單位申請獲准，今天通車啟用，分成南港、信義線兩條路線，直通南港車站、潭美公園，每天來回60班次，省下一半的通車時間及車資，受到好評。

新橫濱社區聯合協會今天舉辦社區接駁車通車典禮，議長童子瑋、議員宋瑋莉、施偉政等都到場，社區以辦喜事方式慶祝，還有舞龍表演，社區民眾齊聚。

新橫濱聯合協會理事長江岳宸說，接駁車有兩條路線，南港線經南港展覽館到南港車站；信義線經象山捷運站、市府捷運站到潭美公園，每天來回60班次。住戶搭乘時每次扣60點（元），以磁扣刷卡上車，住戶不用去站牌擠國光等國道客運到台北換捷運，時間和車資都省下一半以上。

副市長邱佩琳表示，最早班次上午6時30分發車、最晚晚間10時自南港返回基隆，每日分擔約1300人次交通需求，對社區交通改善助益可貴。透過多次社區會議、問卷調查、成立聯合協會，並與相關單位積極溝通協調才通車。

邱佩琳說，期盼未來建設公司能持續與社區合作，讓接駁巴士服務更加完善，吸引更多居民選擇搭乘公共運輸、減少自行開車，進而促成客運業者評估開闢正式客運路線，改善整體交通環境。

立委林沛祥說，社區接駁車直通台北是很成功案例，汐止也有類似接駁車，不用去擠國道客運，可多推動嘉惠通勤民眾。議員宋瑋莉表示，整合社區居民的意見相當不容易，如今通車對社區住戶真的是很方便，在社區門口就可搭接駁車。