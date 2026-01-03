快訊

基隆街頭藝人展演空間增微風東岸等5處 盼吸人潮多元展演

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基基隆市街頭藝人職業工會結合公益活動展演。圖／基隆市街頭藝人職業工會提供
基隆市府為營造山海城多元藝文氛圍，今年增加基隆火車站南北站、和平島地質公園及微風東岸等共5處街頭藝人展演公共空間，1月起陸續開放受理申請，展演空間從原來28處，增至33處，街舞、樂器演奏、雜技、演歌等街頭藝術心都可來大顯身手。

基隆市文化觀光局表示，今年將增加5處展演空間，藉由嚴謹的展演規範，打造優質的展演空間。無論是外來旅客到基隆必遊的觀光勝地或人潮密集的商業區，均能滿足音樂、視覺藝術、創意工藝及各類表演藝術的展演需求。

文觀局長江亭玫表示，街頭藝人是城市活力的指標，新展演空間將打破展演的侷限。不論是充滿爆發力的街舞、動人心弦的樂器演奏，還是令人驚嘆的雜技表演或各類的街頭藝術，都歡迎到這裡大顯身手。

新增展演點分別為和平島地質公園內留夏沙灘、星光草原、基隆火車站南站公車站旁、北站出口、微風東岸基隆二信循環站附近，均屬人潮聚集，極富潛力的展演空間。

基隆市街頭藝人職業工會總幹事李貞儀說，目前會員有256人，表演項目相當多元，有創意魔術、木琴、笛子、口琴、戲劇、薩克斯風、日本演歌、打鼓等，很多都是結合公益活動、防詐宣導等展演。市府在改善展演空間，不管是在場地、公廁、燈光方面都有努力改善，增加展演空間相當好，讓街頭藝人有更多表演的地方，但希望供電方面可協助，減少自帶電源因馬達而造成的噪音干擾。

李貞儀建議，目前比較熱門的地區是外木山、火車站等地方，她建議市府可以跟工會多方面合作，除了大型活動外，也可搭配公益活動、小型市集、當地街藝表演等，創造更友善、多元的展演空間，熱門和較冷門的場域探取混搭或獎勵方式帶動人潮。

基基隆市街頭藝人職業工會結合公益活動展演。圖／基隆市街頭藝人職業工會提供
基基隆市街頭藝人職業工會結合公益活動展演。圖／基隆市街頭藝人職業工會提供
基隆街頭藝人新增展演空間和平島地質公園內留夏沙灘、星光草原。圖／基隆市政府提供
基隆街頭藝人新增展演空間基隆火車站南站公車站旁。圖／基隆市政府提供
基隆街頭藝人展演空間增微風東岸等5處，盼吸人潮多元展演。本報資料照片
基隆街頭藝人新增展演空間微風東岸基隆二信循環站。圖／基隆市政府提供
街頭藝人 基隆 火車站

