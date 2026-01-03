一天檢舉2件！台東交通違規檢舉達人年檢舉808件

近年來民眾透過檢舉平台反映交通違規情形，已成為維護交通秩序的重要管道。台東縣警察局統計，民眾檢舉交通違規案件數量呈現下降趨勢，2023年共有2萬2888件，2024年降至1萬2680件，2025年再降為1萬1478件，顯示整體檢舉量逐年減少。

不過，在成案數與比例方面，則出現不同變化。2023年受理成案1萬4387件，成案率約62%；2024年成案數降至7211件，成案率約56%；2025年成案件數則回升至7893件，成案比例提高至69%。警方分析，近年因法規與審核標準調整，檢舉件是否成案須符合明確要件，導致件數與比例有所波動。

警方也指出，去年曾出現單一檢舉人一年檢舉高達808件的情況，引發外界對「檢舉達人」現象的討論。有民眾認為，檢舉制度能補足警力不足，對違規駕駛有警惕效果；但也有民眾直言一天2件誇張，部分檢舉過於頻繁，容易造成社會對立，希望制度能回歸改善交通安全的初衷。

從檢舉項目來看，前3名依序為「汽機車駕駛人不依規定使用燈光」、「不依規定駛入來車道」，以及「汽機車在人行道及行人穿越道臨時停車」，多屬影響行車與行人安全的違規行為。

台東縣警察局呼籲，檢舉制度是輔助執法的重要工具，但並非目的本身，駕駛人應遵守交通規則、養成良好用路習慣，才能真正降低事故風險，也提醒民眾理性檢舉，共同維護安全、友善的用路環境。