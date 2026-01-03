快訊

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉市 首戰鎖定民主聖地複製白色奇蹟

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

聽新聞
0:00 / 0:00

多了一支？台東延平「英雄射日」雕像引熱議 鄉長：有人偷放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。記者尤聰光／攝影
台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。記者尤聰光／攝影

台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。這座雕像自2000年興建完成以來，多年來弓上一直沒有箭，因此民眾對此次出現的箭十分關注。

⭐2025總回顧

鄉長余光雄表示，他並未指示加箭，推測可能是有人覺得雕像弓上沒有箭不完整，因此偷偷裝上去。他強調將了解原因，並請先行撤下該箭，以尊重傳統文化與安全考量。

余光雄解釋，雕像原本呈現英雄拉弓射日前的預備姿勢，象徵英雄測試弓弦與自身力量，因此多年來弓上沒有箭，並非遺漏或不吉利。

這座雕像高逾3公尺，是延平鄉最醒目的入口意象，也吸引不少遊客拍照打卡。民眾對弓上新箭意見分歧。一些遊客認為「有箭拍起來更帥氣，也更有英雄感」，有人幽默表示，「這是無形箭，慧根的人才能看到」。然而，也有族人提醒，箭不能隨意裝上，以免觸犯禁忌。

布農族「英雄射日」故事講述遠古時代，父子用弓箭射下太陽兄弟，調整日夜，並教導族人栽種與祭儀智慧。延平鄉與海端鄉的公共空間，常可見與射日相關的意象，但延平鄉這尊雕像多年來都以「拉弓預備」姿態呈現，弓上一直無箭。

公所表示，將尊重傳統與民眾意見，妥善處理弓上箭的問題，並持續透過雕像傳達布農族英雄精神與文化力量。

「英雄射日」雕像自2000年興建完成以來，因故多年來弓上一直沒有箭。本報資料照片
「英雄射日」雕像自2000年興建完成以來，因故多年來弓上一直沒有箭。本報資料照片

布農族 族人 台東

延伸閱讀

毛澤東132歲冥誕 萬人赴韶山致敬 嫡孫毛新宇與妻女獻花

泰軍拆印度教神像 印度、柬埔寨憤慨 曼谷1理由辯稱

羽田機場GODZILLA哥吉拉計畫啟動！HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT 2025年12月下旬正式開始

稻稈變「蠟筆小新」雕像 田中稻草藝術節花海綻放到明年

相關新聞

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日來都是網路發燒話題。有網友質疑，「114年台東縣歲末系列活動」...

多了一支？台東延平「英雄射日」雕像引熱議 鄉長：有人偷放

台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。這座雕像自2000年興建完成以來...

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操...

花蓮縣府局處長人事調整 陳建村就任文化局長

花蓮縣府原行政研考處長陳建村接任文化局長，今天就職，他在中央、地方歷練豐富，也曾任花蓮文化局科長，這次重回文化局，他強調...

台東跨年晚會標案引討論 縣府強調依法辦理、活動成果亮眼

台東縣2026年跨年晚會因創下線上、線下高參與人次、成功打造全台具代表性的跨年演唱會，成為地方亮點。然而，晚會承辦標案金...

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

台東跨年晚會「東！帶我走」輾壓全國跨年活動，不少人直呼後悔沒來台東，甚至綠營支持者也盛讚台東縣長饒慶鈴不搶功，是政壇清流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。