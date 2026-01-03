聽新聞
多了一支？台東延平「英雄射日」雕像引熱議 鄉長：有人偷放
台東延平鄉公所前的布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上多了一支箭，引起話題與好奇。這座雕像自2000年興建完成以來，多年來弓上一直沒有箭，因此民眾對此次出現的箭十分關注。
鄉長余光雄表示，他並未指示加箭，推測可能是有人覺得雕像弓上沒有箭不完整，因此偷偷裝上去。他強調將了解原因，並請先行撤下該箭，以尊重傳統文化與安全考量。
余光雄解釋，雕像原本呈現英雄拉弓射日前的預備姿勢，象徵英雄測試弓弦與自身力量，因此多年來弓上沒有箭，並非遺漏或不吉利。
這座雕像高逾3公尺，是延平鄉最醒目的入口意象，也吸引不少遊客拍照打卡。民眾對弓上新箭意見分歧。一些遊客認為「有箭拍起來更帥氣，也更有英雄感」，有人幽默表示，「這是無形箭，慧根的人才能看到」。然而，也有族人提醒，箭不能隨意裝上，以免觸犯禁忌。
布農族「英雄射日」故事講述遠古時代，父子用弓箭射下太陽兄弟，調整日夜，並教導族人栽種與祭儀智慧。延平鄉與海端鄉的公共空間，常可見與射日相關的意象，但延平鄉這尊雕像多年來都以「拉弓預備」姿態呈現，弓上一直無箭。
公所表示，將尊重傳統與民眾意見，妥善處理弓上箭的問題，並持續透過雕像傳達布農族英雄精神與文化力量。
