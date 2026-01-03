快訊

竹縣長藍營初選徐欣瑩vs.陳見賢 派系憂再現鍾東錦模式

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

雙北公車捷運「手機掃碼」今上路！教你快速上手

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年活動，張惠妹獻唱多首歌曲。圖／台東縣政府提供
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年活動，張惠妹獻唱多首歌曲。圖／台東縣政府提供

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日來都是網路發燒話題。有網友質疑，「114年台東縣歲末系列活動」3500萬的標案，由資本額20萬的野聲音娛樂拿下。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰表示，「拿張惠妹天后辦演唱會，來類比台南茶行辦炸藥軍火？」

⭐2025總回顧

「東！帶我走」跨年晚會引起話題，就連大陸的微博、抖音等社群平台，「張惠妹台東跨年​」也是熱門關鍵字，大陸網友直呼羨慕台灣歌迷，「真的比任何跨年都好看」、「阿妹一開口，全世界都安靜了，只有心跳聲和掌聲」。

蘇一峰在臉書表示，張惠妹應該沒想到，20年前時任總統陳水扁執政時，張惠妹上台獻唱國歌感動大家，是當時青鳥的女神，之後被中國封殺損失代言活動幾十億。20多年後，居然只是在台東家鄉頂下辦個跨年演唱會，居然被綠營現在青鳥拿來大做文章，變成攻擊張惠妹只有20萬居然能接跨年演唱會。

「東！帶我走」被評為是今年辦最好的跨年演唱會，蘇一峰表示，天后張惠妹辦過的演唱會這麼多，有需要被青鳥拿來羞辱嗎？

跨年晚會 演唱會 台東 張惠妹 蘇一峰

延伸閱讀

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

A-Lin台東跨年「那魯one」、「對準中央山脈」金句不斷！VERNA表演獲好評

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

相關新聞

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日來都是網路發燒話題。有網友質疑，「114年台東縣歲末系列活動」...

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操...

花蓮縣府局處長人事調整 陳建村就任文化局長

花蓮縣府原行政研考處長陳建村接任文化局長，今天就職，他在中央、地方歷練豐富，也曾任花蓮文化局科長，這次重回文化局，他強調...

台東跨年晚會標案引討論 縣府強調依法辦理、活動成果亮眼

台東縣2026年跨年晚會因創下線上、線下高參與人次、成功打造全台具代表性的跨年演唱會，成為地方亮點。然而，晚會承辦標案金...

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

台東跨年晚會「東！帶我走」輾壓全國跨年活動，不少人直呼後悔沒來台東，甚至綠營支持者也盛讚台東縣長饒慶鈴不搶功，是政壇清流...

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。除了超強卡司、國際演唱會規格成亮點，台東縣長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。