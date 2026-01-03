最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日來都是網路發燒話題。有網友質疑，「114年台東縣歲末系列活動」3500萬的標案，由資本額20萬的野聲音娛樂拿下。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰表示，「拿張惠妹天后辦演唱會，來類比台南茶行辦炸藥軍火？」

「東！帶我走」跨年晚會引起話題，就連大陸的微博、抖音等社群平台，「張惠妹台東跨年​」也是熱門關鍵字，大陸網友直呼羨慕台灣歌迷，「真的比任何跨年都好看」、「阿妹一開口，全世界都安靜了，只有心跳聲和掌聲」。

蘇一峰在臉書表示，張惠妹應該沒想到，20年前時任總統陳水扁執政時，張惠妹上台獻唱國歌感動大家，是當時青鳥的女神，之後被中國封殺損失代言活動幾十億。20多年後，居然只是在台東家鄉頂下辦個跨年演唱會，居然被綠營現在青鳥拿來大做文章，變成攻擊張惠妹只有20萬居然能接跨年演唱會。

「東！帶我走」被評為是今年辦最好的跨年演唱會，蘇一峰表示，天后張惠妹辦過的演唱會這麼多，有需要被青鳥拿來羞辱嗎？