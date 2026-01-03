台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操刀，紛紛搶訂年底台東住宿。

律師呂秋遠在臉書表示，這幾年全台各地跨年晚會早已成為一種「固定儀式」：明星輪番登場、主持人撐場、官員致詞、最後倒數配煙火。不過，妹神在2025年年末，直接把「跨年晚會」進化成了一場專屬台東的「演唱會」。這場演唱會並不是因為舞台最大、煙火最多、卡司最棒，而是它徹底改寫了跨年演唱會的想像。

這場晚會最關鍵的角色，當然是阿妹。呂秋遠表示，張惠妹不只是回到家鄉擔任壓軸演出的歌手，而是親自擔任整場跨年晚會的總導演。這個身分轉換，幾乎決定了整場活動的氣質。

他說，對張惠妹而言，這不是一場「來唱幾首歌就走的商演」，而是一個「回到台東，陪大家一起跨年」的夜晚。正因如此，節目的設計邏輯從一開始就不是「堆卡司」，而是「怎麼把情緒好好帶過午夜零點」。

台東跨年晚會「東！帶我走」沒有冗長的主持串場，沒有讓人分心的官員致詞，也沒有頻繁打斷情緒的硬切換。音樂一首接一首，段落之間有呼吸，但不冷場。呂秋遠表示，當天線上看這場演唱會，不會看到主持人搭配政客、搭配一首一首歌的串連，然後愈接近午夜0時就愈大牌，最後就是主持人跟縣長一起喊倒數，主持人高喊謝謝縣長、新年快樂。

呂秋遠表示，整場演唱會，就像是阿妹回家鄉，陪大家過年。整場跨年演唱會，刻意保留了台東的性格，A-Lin即興唱那魯7-11，原住民歌手不是象徵性地「被放進來」，而是自然地成為節目的一部分，好像就是一群來自台東、喜歡台東的歌手，在陪大家過年聊天，歡迎大家來家鄉玩。

「謝謝阿妹給了我們一場，不是為了交差與消化預算而辦的跨年」，呂秋遠表示，而是一場有人真心想把它辦好的夜晚聚會。當阿妹不安排主持人，不是只管晚會流程，而是照顧聽眾的情緒；當歌手不只是站在舞台上，而是像朋友一樣跟我們聊天；當倒數不是高潮，而是旅程的一部分，跨年自然就不再只是煙火與數字，而是一段被記住的時間。

呂秋遠表示，張惠妹並不是做了什麼前所未有的創舉，而是讓我們知道怎麼找到回家的路。對很多人來說，那一晚不像是在參加活動，而像是被好好陪伴著，走過這一年與另一年的交界。謝謝妹神與A-Lin，還有很棒的台東。