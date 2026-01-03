快訊

新年首波手機特價優惠！三星摺疊機狠砍1萬7 蘋果iPhone 17 Pro爽折3千

網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
張惠妹在台東跨年晚會「東！帶我走」飆唱。圖／台東縣政府提供
張惠妹在台東跨年晚會「東！帶我走」飆唱。圖／台東縣政府提供

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操刀，紛紛搶訂年底台東住宿。

⭐2025總回顧

律師呂秋遠在臉書表示，這幾年全台各地跨年晚會早已成為一種「固定儀式」：明星輪番登場、主持人撐場、官員致詞、最後倒數配煙火。不過，妹神在2025年年末，直接把「跨年晚會」進化成了一場專屬台東的「演唱會」。這場演唱會並不是因為舞台最大、煙火最多、卡司最棒，而是它徹底改寫了跨年演唱會的想像。

這場晚會最關鍵的角色，當然是阿妹。呂秋遠表示，張惠妹不只是回到家鄉擔任壓軸演出的歌手，而是親自擔任整場跨年晚會的總導演。這個身分轉換，幾乎決定了整場活動的氣質。

他說，對張惠妹而言，這不是一場「來唱幾首歌就走的商演」，而是一個「回到台東，陪大家一起跨年」的夜晚。正因如此，節目的設計邏輯從一開始就不是「堆卡司」，而是「怎麼把情緒好好帶過午夜零點」。

台東跨年晚會「東！帶我走」沒有冗長的主持串場，沒有讓人分心的官員致詞，也沒有頻繁打斷情緒的硬切換。音樂一首接一首，段落之間有呼吸，但不冷場。呂秋遠表示，當天線上看這場演唱會，不會看到主持人搭配政客、搭配一首一首歌的串連，然後愈接近午夜0時就愈大牌，最後就是主持人跟縣長一起喊倒數，主持人高喊謝謝縣長、新年快樂。

呂秋遠表示，整場演唱會，就像是阿妹回家鄉，陪大家過年。整場跨年演唱會，刻意保留了台東的性格，A-Lin即興唱那魯7-11，原住民歌手不是象徵性地「被放進來」，而是自然地成為節目的一部分，好像就是一群來自台東、喜歡台東的歌手，在陪大家過年聊天，歡迎大家來家鄉玩。

「謝謝阿妹給了我們一場，不是為了交差與消化預算而辦的跨年」，呂秋遠表示，而是一場有人真心想把它辦好的夜晚聚會。當阿妹不安排主持人，不是只管晚會流程，而是照顧聽眾的情緒；當歌手不只是站在舞台上，而是像朋友一樣跟我們聊天；當倒數不是高潮，而是旅程的一部分，跨年自然就不再只是煙火與數字，而是一段被記住的時間。

呂秋遠表示，張惠妹並不是做了什麼前所未有的創舉，而是讓我們知道怎麼找到回家的路。對很多人來說，那一晚不像是在參加活動，而像是被好好陪伴著，走過這一年與另一年的交界。謝謝妹神與A-Lin，還有很棒的台東。

跨年晚會 台東 呂秋遠

延伸閱讀

A-Lin台東跨年「那魯one」、「對準中央山脈」金句不斷！VERNA表演獲好評

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉　空耳迷因直接封神

張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

相關新聞

台東跨年晚會標案引討論 縣府強調依法辦理、活動成果亮眼

台東縣2026年跨年晚會因創下線上、線下高參與人次、成功打造全台具代表性的跨年演唱會，成為地方亮點。然而，晚會承辦標案金...

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年晚會「東！帶我走」被讚譽為全國最強的跨年活動，連日都是社群平台熱門話題；不少人期待2027年跨年仍由天后張惠妹操...

花蓮縣府局處長人事調整 陳建村就任文化局長

花蓮縣府原行政研考處長陳建村接任文化局長，今天就職，他在中央、地方歷練豐富，也曾任花蓮文化局科長，這次重回文化局，他強調...

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

台東跨年晚會「東！帶我走」輾壓全國跨年活動，不少人直呼後悔沒來台東，甚至綠營支持者也盛讚台東縣長饒慶鈴不搶功，是政壇清流...

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。除了超強卡司、國際演唱會規格成亮點，台東縣長...

台東警所不再冷冰冰 女警巧手彩繪拉近警民距離

新年一開始，走進台東縣警察局關山分局鹿野分駐所，不少民眾都忍不住發出驚呼「警所裡怎麼會有熱氣球和飛行傘？」映入眼簾的，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。