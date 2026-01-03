聽新聞
冷眼集／總統級輔選 別再遊走灰色地帶

聯合報／ 本報記者王燕華
賴清德總統（右）昨到宜蘭參訪，不時提到民進黨徵召的下屆縣長參選人林國漳（左）。圖／總統府提供
不到一個月之前，副總統蕭美琴跑宜蘭農業行程，力挺民進黨縣長參選人林國漳，因交管員警接連遭撞傷，引爆爭議，賴清德總統昨新年首發行程前往宜蘭看長照，頻頻做球給林國漳，又再次重演「假視察真輔選」，對於總統來說，「勝選」重要性難道超越外界負面觀感？

宜蘭被民進黨視為「民主聖地」，卻接連兩屆敗給國民黨的林姿妙，宜蘭在野8年，面對年底關鍵一役，綠營誓言奪回台灣頭，不僅賴總統親自出馬勸進律師林國漳，黨中央選對會更老早在去年10月中旬就拍板決定徵召，相較藍營還在黨內協調階段，白營也徵召自己人選，民進黨力求「藍天變綠地」的決心相當強烈。

賴清德總統在新年首個公開行程就來到宜蘭，向在場長者介紹林國漳是「未來縣長」，又多次提到跟林交好、在林建議下給縣府10億元長照經費等，看似隻字未提選舉，話中用意卻是路人皆知。

蕭美琴上月被轟「假視察真輔選」，是因背後有濫用公務資源、民脂民膏爭議，絕非民眾之福，如今賴清德總統又來加持，場景只是從金柑果園換成長照機構，從農業橫跨長照為林國漳展開「總統級」輔選，宜蘭縣民又做何感想？

相較藍白今年縣長參選人還待協調，綠營明明已占得先機，賴清德身為一國之君，不如大大方方選擇假日，以黨主席身分為林國漳安排選戰行程，別再利用公務，遊走輔選灰色地帶。

