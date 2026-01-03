賴總統宜蘭看長照 力薦自家參選人

昨是今年第一天上班日，賴清德總統首個行程造訪宜蘭，不到20分鐘致詞，7度提到民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，還稱林是「未來縣長」。「假視察真輔選」疑慮再起，林國漳澄清未談選舉；藍白喊話，兩人交情顯然不錯，林應該向總統建議不要擋財劃法，宜蘭人才能更幸福。

去年12月5日，副總統蕭美琴到宜蘭參訪農業，林國漳全程陪同，蕭向鄉親力薦林，當時因員警交管被撞傷，遭藍白批「假視察真輔選」。賴總統昨再由林國漳、代理縣長林茂盛等人陪同，參訪勁好園綜合長照機構。

賴清德致詞時透露，2026年第一個行程選擇宜蘭，就是因為林國漳的建議。自己與林國漳是好朋友，常常聊天，林提醒他，台灣人口老化問題嚴重，中央執政要注意這個問題，還向他介紹耕莘專校附設的勁好園，不只是長照機構，還有日照中心取名尊親館，聽到這名字就想來，「這就是我今天要來看的原因」。

賴總統說，去年因林國漳建議，行政院給宜蘭縣府興辦長照服務的經費就有10億元之多，他也肯定林茂盛，除了長照的計畫型補助，縣府又爭取額外3億元補助。

賴清德與長者互動時，先介紹林茂盛是「現任縣長」，再介紹林國漳是「未來縣長」，林也揮手回應，結束長照機構行程後，賴清德在林國漳陪同下，到三星鄉陳定南紀念園區參觀。

林國漳表示，陳定南1994年參選省長時，賴總統曾參與過陳的醫師後援會，就此開啟從政之路，陳定南可以說是賴總統政治上的恩師，賴總統主要是講陳定南的典範及其從政精神，也希望台灣人應該團結，並沒有選舉話題。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，如果總統真的這麼關心地方建設、長者福利，應該不要擋財劃法，讓地方財務自主。賴總統致詞不到20分鐘就提到林國漳7次，可見兩人交情不錯，建議林向賴總統建言，「努力促成朝野對話」不要只用說的。

投入參選縣長的國民黨立委吳宗憲認為，賴總統願意重視宜蘭、多到宜蘭都是好事，呼籲林國漳一起支持財劃法，縣府將可增加128億元預算，讓宜蘭人過得更好、更幸福。