花蓮縣府局處長人事調整 陳建村就任文化局長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府原行研處長陳建村今天接任縣府文化局長。圖／文化局提供
花蓮縣府原行政研考處長陳建村接任文化局長，今天就職，他在中央、地方歷練豐富，也曾任花蓮文化局科長，這次重回文化局，他強調會持續強化藝文補助、創作平台與展演機會，也會努力讓文化走進民眾的生活。

⭐2025總回顧

前文化局長吳勁毅涉貪，去年5月遭羈押禁見，由副局長曾之妤代理。縣府日前發布人事調整，行政暨研考處長陳建村調派就任文化局長，今天由副縣長顏新章主持布達儀式。

陳建村現場朗讀花蓮作家楊牧的「帶你回花蓮」，他說，重回文化局服務，有感謝、有敬畏，也充滿責任感，感謝前面8位局長與同仁累積下的文化基礎，並以棒球做比喻，「我是第9棒，但不是最後一棒」，比賽沒有結束，下一棒就有上場機會，將全力做好所有工作。

他也提出四大努力的方向，要讓文化更貼近生活，也更貼近每一個鄉鎮，真正走進民眾的生活，留下記憶與情感；此外，他也認為，文化政策不能只看活動成果，要關心創作者的處境，會持續強化藝文補助、創作平台與展演機會，讓年輕創作者願意留下來，也讓長年耕耘的文化工作者被公平對待、被尊重專業，「支持創作者，就是投資花蓮的未來」。

陳建村也說，會持續「軟硬兼施」，不僅整修硬體的文化空間場域，也要善用AI工具，持續推動軟硬體。最後他強調，文化局是一個團隊，而不是一個人的舞台，要打造彼此信任、尊重專業、溝通順暢的工作環境，讓同仁能安心做事。

陳建村畢業於國立台灣大學法律系，曾任行政院原民會專員、秘書及科長，及花蓮縣文化局文化資產科科長、行政科長，還歷任縣府原住民行政處副處長、處長、參議、行政暨研考處長等多個職位，行政資歷豐富。

文化局 花蓮

