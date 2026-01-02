台東跨年晚會標案引討論 縣府強調依法辦理、活動成果亮眼

台東縣2026年跨年晚會因創下線上、線下高參與人次、成功打造全台具代表性的跨年演唱會，成為地方亮點。然而，晚會承辦標案金額高達3500萬元，但承辦公司資本額僅20萬元，引發關注與討論。

對此，縣政府於今天下午發出新聞稿澄清，強調跨年活動採購案全程依政府採購法及相關規定辦理，符合法定規範。

縣府指出，活動整體執行成果亮眼，無論線上觀看人次或現場參與人數均創下佳績，活動品質與規模獲得各界肯定，成功將台東跨年晚會打造成全台指標性活動。

縣府新聞稿中也特別感謝團隊、跨局處協作及地方各界支持，並對國內外觀眾的熱情參與表達感謝。縣府表示，未來仍將以嚴謹、專業態度規劃與推動各項大型活動，確保公共資源使用透明與活動品質兼具。

地方觀察人士認為，雖然承辦公司資本額偏低，但標案審查程序依法辦理，加上活動實際成效亮眼，也為台東爭取到全台曝光度與觀光資源，整體評價仍偏正面。