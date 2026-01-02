花蓮馬太鞍堰塞湖溢流口擴大加深 目標恢復原有河道

快訊

中央社／ 花蓮縣2日電
林業及自然保育署花蓮分署委託施工團隊沿河床上溯至馬太鞍溪堰塞湖壩頂，採取「慢慢降挖、穩定排水」方式，在不影響壩體穩定性前提下，希望趁非汛期逐步擴大溢流口寬度及深度等。圖／中央社（林業及自然保育署花蓮分署提供）
林業及自然保育署花蓮分署委託施工團隊，沿河床上溯至馬太鞍溪堰塞湖壩頂。花蓮分署表示，趁非汛期嘗試將溢流口逐步擴大且加深，減少蓄積水量，以恢復原有河道為目標。

⭐2025總回顧

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，這批施工團隊14人駕駛5輛重機具，自上月3日起嘗試沿河道上溯，一度遇到邊坡崩塌掩埋機具，團隊二度出動上月28日抵達壩頂。

黃群策說，施工團隊上月26日起在堰塞湖溢流口下游整理河道，採取「慢慢降挖、穩定排水」方式，在不影響壩體穩定性前提下，逐步擴大溢流口寬度及深度等。

黃群策說，工程任務是將原有溢流口擴大30公尺、深度達5公尺及長度250公尺，朝向恢復原有河道為目標，確保溪水在原有河道維持順暢，維護上游施工團隊及下游相關疏濬工程單位安全。

花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量從上月30日的30萬立方公尺，31日降為約24萬立方公尺，水位持續、安全地下降。黃群策說，這2天因山區天候不佳，空拍機無法出動監測。

對於外界質疑，都到壩頂為何不直接挖除壩體一勞永逸？黃群策說，壩體兩側邊坡不穩定且土石量很大，若貿然挖掉壩體，恐造成更大崩塌，改變河道流向等危險性及不確定性更高。

黃群策說，配合非汛期，這次短期任務預計維持至1月中旬，人員跟機具在山區駐點至任務結束後，透過無線電及空拍機，與山下回報施工狀況。

馬太鞍溪 花蓮

