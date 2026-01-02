花蓮馬太鞍堰塞湖溢流口擴大加深 目標恢復原有河道

林業及自然保育署花蓮分署委託施工團隊，沿河床上溯至馬太鞍溪堰塞湖壩頂。花蓮分署表示，趁非汛期嘗試將溢流口逐步擴大且加深，減少蓄積水量，以恢復原有河道為目標。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，這批施工團隊14人駕駛5輛重機具，自上月3日起嘗試沿河道上溯，一度遇到邊坡崩塌掩埋機具，團隊二度出動上月28日抵達壩頂。

黃群策說，施工團隊上月26日起在堰塞湖溢流口下游整理河道，採取「慢慢降挖、穩定排水」方式，在不影響壩體穩定性前提下，逐步擴大溢流口寬度及深度等。

黃群策說，工程任務是將原有溢流口擴大30公尺、深度達5公尺及長度250公尺，朝向恢復原有河道為目標，確保溪水在原有河道維持順暢，維護上游施工團隊及下游相關疏濬工程單位安全。

花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量從上月30日的30萬立方公尺，31日降為約24萬立方公尺，水位持續、安全地下降。黃群策說，這2天因山區天候不佳，空拍機無法出動監測。

對於外界質疑，都到壩頂為何不直接挖除壩體一勞永逸？黃群策說，壩體兩側邊坡不穩定且土石量很大，若貿然挖掉壩體，恐造成更大崩塌，改變河道流向等危險性及不確定性更高。

黃群策說，配合非汛期，這次短期任務預計維持至1月中旬，人員跟機具在山區駐點至任務結束後，透過無線電及空拍機，與山下回報施工狀況。