海科館巨幕首映「鯊魚王國」　重塑海洋霸主魅力

國立海洋科技博物館在海洋劇場，推出全台博物館首映巨幕影片「鯊魚王國」，期盼透過高規格影像製作與沉浸式環繞音效，帶領觀眾近距離重新認識，並感受海洋霸主的震撼與魅力。

海科館今天透過新聞稿表示，「鯊魚王國」鏡頭橫跨陽光灑落的熱帶珊瑚礁至幽暗深邃的深海，完整呈現鯊魚在不同環境中的多樣面貌。

影片聚焦於大白鯊的精準獵食、雙髻鯊獨特的外型，及鯨鯊溫和的神祕行為，透過細膩的鏡頭語言，觀眾將發現鯊魚的每一次擺尾與出擊，除了維繫食物鏈的生態平衡，更與全球海洋健康息息相關，進而引發對人海關係的深刻思考。

海科館館長王明源指出，鯊魚長期以來被貼上「驚悚」與「危險」的標籤，但事實上牠們是維繫海洋健康不可或缺的物種，希望透過「鯊魚王國」的觀影體驗，引導孩子建立正確的海洋生態觀念，並讓家長與孩子共同學習尊重自然。

王明源說，海科館同步推出永續海洋工作坊，民眾前往研究典藏中心能親眼目睹珍稀的巨口鯊標本，從銀幕上的感官衝擊，連結至現實中的科學研究，展開全方位的追鯊任務。