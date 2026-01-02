饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

台東跨年晚會「東！帶我走」輾壓全國跨年活動，不少人直呼後悔沒來台東，甚至綠營支持者也盛讚台東縣長饒慶鈴不搶功，是政壇清流。國民黨前發言人鄧凱勛說，這場跨年之所以能成為教科書等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」。

饒慶鈴的「台東模式」大獲好評，鄧凱勛在Threads發文，他表示，這是文化與溫度的成功。他當時人在台東現場，深刻感受到那種只屬於台東的Vibe，一種自然、自在、且極具溫度又不譁眾取寵的氛圍。

他分析台東跨年晚會成為全國最強跨年活動的原因，第一，沒有主持人，讓串場時間變成觀眾的大型KTV。第二，融入台東特有的溫度，讓所有參與的觀眾甚至攤商樂在其中，互相堆疊情緒。第三，讓音樂回歸音樂本身，不搞花俏的綜藝哏，純粹用實力說話。第四，像跟歌手的同樂會，台上台下零距離，溫馨又自在。第五， 縣府選擇退到最後面，把舞台完全交還給音樂與觀眾，展現極高的政治智慧。

鄧凱勛表示，真正的「城市行銷」，絕對不是燈光打得夠閃亮，或是市長、民意代表把頭髮染成粉紅色，那種只做表面功夫，卻缺乏文化底蘊，也缺乏溫度。真正有溫度，是來自對土地的認識、文化的尊重，與對參與者的體貼。

另外，「青鳥也不用見不得別人好」，鄧凱勛表示，硬要把功勞歸功「中央補助加持」，不禁想問，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？光是阿妹跟A-Lin的等級，把錢當成衡量標準而忽視台東縣府的力邀與努力，完全是搞不清楚狀況。

他說，正是因為台東縣政府的努力是將跨年場變成歌手足夠信任，人民能夠享受的音樂空間，才造就了這場成功的跨年。台東示範了如何展示土地的黏著度、在地風土民情與藝術文化的完美結合，就是這次無可取代的「台東模式」。