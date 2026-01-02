快訊

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
張惠妹在台東跨年飆唱。圖／台東縣政府提供
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。除了超強卡司、國際演唱會規格成亮點，台東縣長饒慶鈴在倒數前突然被Cue上台，做出膜拜兩大天后張惠妹、A-Lin的俏皮動作，還被A-Lin開玩笑「縣長妳好像只有幾秒啊」，她也笑開懷，只講幾句話就悄悄小跑步從後方離開，放煙火時張惠妹驚訝問「縣長怎麼不見啦」，網友盛讚饒慶鈴一連串逗趣舉動「好可愛」。

張惠妹、A-Lin在跨年倒數前，像是突然想到似的Cue饒慶鈴上台，只見饒慶鈴沒有穿著可識別身分的衣著，而是簡單的保暖背心、牛仔褲，像只是來看演唱會的小粉絲。她在舞台上被兩大天后近距離包夾，表現驚慌，還做出膜拜動作。

A-Lin當場開饒慶鈴玩笑「縣長你好像只有幾秒啊，2分鐘，要正常發揮」，張惠妹緩頰後，饒慶鈴先是感謝現場民眾很有眼光，「大家可以把一整年的疲憊留在這裡，我們會用愛環抱你、展望2026，最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，講完趁眾人不注意，小跑步從後方離開。

Threads一名網友從網路影片找到饒慶鈴落跑過程，「我終於可以解開縣長消失之謎，很在乎」。其他網友表示，「消失有夠快速，縣長應該也招架不住這群大E人」、「竟然不是一直鞠躬揮手，然後大家列隊恭送縣長下台」、「會不會縣長其實也是大I人，她連縣長背心都沒穿」、「原來縣長自己默默走下台了，我看直播時想說縣長怎麼不見人影了」、「縣長也太可愛了，趁亂偷溜」。

也有網友說，「她一直都是這樣」、「最不愛致詞的縣長」、「她當縣長的目的，是不是為了請喜歡的藝人來」、「該稱讚的還是得稱讚，這次台東縣長真的做得好，把舞台都留給歌手，說一兩句就走，也極力促成這次如此成功的跨年晚會」、「縣長一定很感動那麼多人關心她」、「兩分鐘就不說了，還自動消失」、「原來台東縣長長這樣，原來倒數不一定要一堆政府官員上台，原來放煙火的過程，有比煙火更重要的事情（找縣長）」、「這次辦的好成功，都想去台東跨年了」、「重點是妹神在2分鐘後開始找縣長，好可愛」。

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。圖／台東縣政府提供
