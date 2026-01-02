台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。除了超強卡司、國際演唱會規格成亮點，台東縣長饒慶鈴在倒數前突然被Cue上台，做出膜拜兩大天后張惠妹、A-Lin的俏皮動作，還被A-Lin開玩笑「縣長妳好像只有幾秒啊」，她也笑開懷，只講幾句話就悄悄小跑步從後方離開，放煙火時張惠妹驚訝問「縣長怎麼不見啦」，網友盛讚饒慶鈴一連串逗趣舉動「好可愛」。

張惠妹、A-Lin在跨年倒數前，像是突然想到似的Cue饒慶鈴上台，只見饒慶鈴沒有穿著可識別身分的衣著，而是簡單的保暖背心、牛仔褲，像只是來看演唱會的小粉絲。她在舞台上被兩大天后近距離包夾，表現驚慌，還做出膜拜動作。

A-Lin當場開饒慶鈴玩笑「縣長你好像只有幾秒啊，2分鐘，要正常發揮」，張惠妹緩頰後，饒慶鈴先是感謝現場民眾很有眼光，「大家可以把一整年的疲憊留在這裡，我們會用愛環抱你、展望2026，最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，講完趁眾人不注意，小跑步從後方離開。

Threads一名網友從網路影片找到饒慶鈴落跑過程，「我終於可以解開縣長消失之謎，很在乎」。其他網友表示，「消失有夠快速，縣長應該也招架不住這群大E人」、「竟然不是一直鞠躬揮手，然後大家列隊恭送縣長下台」、「會不會縣長其實也是大I人，她連縣長背心都沒穿」、「原來縣長自己默默走下台了，我看直播時想說縣長怎麼不見人影了」、「縣長也太可愛了，趁亂偷溜」。