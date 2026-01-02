台東警所不再冷冰冰 女警巧手彩繪拉近警民距離

新年一開始，走進台東縣警察局關山分局鹿野分駐所，不少民眾都忍不住發出驚呼「警所裡怎麼會有熱氣球和飛行傘？」映入眼簾的，不再只是傳統嚴肅的值班台，而是一幅色彩繽紛、充滿鹿野風情的藝術畫面，讓人一踏進警所，心情就不自覺放鬆下來。

這面讓人眼睛一亮的值班台設計，出自女警巫兪霈之手。平時除了警政工作，她也熱愛電腦繪畫，這次將鹿野高台遼闊的天空、翱翔的飛行傘，以及象徵地方產業的紅烏龍元素，一一融入畫面中。她說，希望民眾走進警所時，能感受到熟悉的家鄉景色，而不是只有緊張與距離感。

鹿野素有「熱氣球的故鄉」之稱，每年夏季的熱氣球嘉年華吸引大量遊客，也早已成為在地人的共同記憶。如今，這份驕傲被搬進警所空間，讓警察與社區之間多了一層情感連結。設計中也巧妙加入防詐騙提醒圖樣，讓宣導不再生硬，而是自然地融入日常視線中。

作品完成後，再由專業團隊施作，原本樸素的值班台瞬間煥然一新。不少前來洽公的民眾笑說，「一進來就覺得很溫暖」，也有人表示，這樣的警所讓人比較敢開口詢問事情。還有家長發現，孩子會停下腳步看畫、指著熱氣球討論，警所意外成了親子互動的小角落。