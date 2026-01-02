快訊

基隆備受爭議月眉土資場市府同意重啟 地方要求公開稽查數據

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆月眉土資場市府同意今年起有限度重啟收容作業。圖／義力營造提供
基隆月眉土資場市府同意今年起有限度重啟收容作業。圖／義力營造提供

基隆市月眉土資場2019年11月因大雨造成土石溢流遭市府勒令停業，2022年市府雖通過復營運計畫，但一直沒有復工，暖暖區居民長年憂心砂石車安全威脅、道路破損及空氣汙染等問題。業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置，市府同意今年起有限度重啟收容作業，初期每日車次限80車次。民代要求公開稽查數據，以制度與數據降低地方疑慮。

⭐2025總回顧

都發處表示，市議會去年8月曾到土資場考察，針對民眾最關心的砂石車違規偷跑、集中行經暖江橋所衍生的交通安全及橋梁負荷等問題，要求提出改善作為。

都發處要求業者建置完成源遠路交通科技執法及暖江橋安全監測系統，並建立內控記點制，違規砂石車嚴重者將被拒絕進場，以嚇阻司機違規。地方關切砂石車行駛造成道路破損影響通行安全問題，也要求業者負起維護責任，發現路面坑洞須立即修補，並至少每2年一次重新刨鋪，確保道路品質與用路安全。

都發處說，考量已有具體改善措施，將有限度同意業者自今年起重啟收容作業，為降低衝擊，初期每日通行車次由240下修為80車次，並且需待暖暖區興隆街道路修復可通行砂石車後，才可正式展開收容作業。

市府說，重啟後會聯合稽查外，並成立「監督管理委員會」並對外公開會議紀錄讓監督機制公開透明。市府與業者簽訂協議書，如有違反將依協議書內容及基隆市營建剩餘土石方管理規定裁罰，將以最高標準嚴格監督業者依規定營運，維護交通安全及減少環境衝擊。

議員陳冠羽表示，改善重點在於市府監督「是否做得到、做多久、誰來負責驗證」，過去砂石車偷跑、行經暖江橋劇烈晃動、道路品質快速惡化、砂石車衝擊尖峰通勤車潮，居民飽受困擾成日常風險。但關鍵在於稽查數據與可受公眾檢視的機制，不應止於業者承諾與行政協議。

陳冠羽提醒，委員會的組成、權限與資訊公開方式將直接影響其是否流於形式市府應說清楚，是否納入地方居民代表、相關專業委員及即時公布違規與裁罰，不應只是在事後提供簡略會議紀錄。

陳冠羽說，市府必須承擔「事中即時介入、事後確實究責」的政治與行政責任，將持續在議會要求定期提出營運監督報告，包含實際通行車次、違規紀錄、道路修補情形及橋梁監測數據，確保地方居民的交通安全不再成為被犧牲的成本。公共建設與災害應變的土方需求固然重要，但任何營運都不應以犧牲社區的生活品質與安全為代價。

砂石 橋梁 基隆

