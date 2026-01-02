聽新聞
影／上山等不到白雪梅景 台東梅花慢熱中…農民預告倒數
隨著氣溫逐漸下降，冬季賞梅季節悄悄登場，不少民眾趁著元旦連假走訪台東山區，期待捕捉梅花盛開的白色美景，不過今年梅花似乎「慢熱」，不少遊客上山後只能先看看含苞待放的花苞，直呼「要再等等了」。
台東知名賞梅景點鸞山目前尚未全面開花。鸞山部落梅農阿力曼表示，雖然近日氣溫有明顯轉涼，但低溫不夠持續，對梅花來說還差臨門一腳，「現在只有零星幾株先開，其他大多還在等冷夠久」。他預估，若元旦過後低溫能持續，約10到15天內，有機會迎來梅花大爆發，屆時山頭可望出現如雪般的白色花海。
趁著元旦休假上山賞花的吳姓遊客也分享心情，笑說「來早了」，但仍不減期待。也有遊客表示，雖然這次沒有看到滿開的梅花，但山區空氣清新、雲霧繚繞，已經很療癒，「等真的盛開，一定要再來一次」。
阿力曼也提到，去年颱風影響部分櫻花生長，今年不排除有櫻花提前開花的可能，若時機巧合，或許能見到梅花與櫻花同時綻放的難得景象，為山林增添不同層次的色彩。
全縣賞梅地點包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山以及大武鄉山豬窟，其中鸞山最具規模，梅樹栽種面積約200公頃，每年12月至隔年1月，小巧白花陸續綻放，讓山區彷彿披上一層白紗，也成為冬季最浪漫的風景之一。
