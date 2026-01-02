聽新聞
花蓮馬太鞍溪鋼便橋日夜趕工 提前通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
公路局施工團隊全力趕工，花蓮台9線馬太鞍溪鋼便橋提前在昨天通車。記者王燕華／攝影
公路局施工團隊全力趕工，花蓮台9線馬太鞍溪鋼便橋提前在昨天通車。記者王燕華／攝影

花蓮台9線馬太鞍溪橋在去年9月因堰塞湖溢流潰壩被大水沖斷，公路局日夜趕工施作鋼便橋，提前昨天通車；永久橋復建工程已開工，北上線今年底完成，南下線預計明年，臨時應急的溪底便道預計一周內拆除。

公路局在原馬太鞍溪橋西側施設鋼便橋，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，速限40公里，總經費4.3億元。

光復鄉曾姓鄉民說，橋斷時必須繞道走193線，多花幾十分鐘還容易塞車，溪底便道較不穩定，很高興有鋼便橋，但他看到溪床淤積相當高，希望還是要持續疏濬，否則一旦有大水，鋼橋恐怕還是被沖毀。

施工團隊負責人謝金清說，他把所有人員機具全部調到花蓮施工，初期受限於地質，經嘗試使用水道工法，讓進度大幅提前。

公路局長林福山昨視察通車說，馬太鞍溪還在疏濬，若遇大豪雨或上游水位上升達管理值，就預警性封橋。

