基隆元旦升旗 謝國樑、童子瑋同台交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（前排右三）、議長童子瑋（前排左三）昨同台參加升旗典禮。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（前排右三）、議長童子瑋（前排左三）昨同台參加升旗典禮。記者游明煌／攝影

基隆市政府昨舉行元旦升旗，民進黨中央日前提名議長童子瑋參選市長後，童昨與市長謝國樑首度同台，雖行禮如儀、一起唱市歌，但在市政互相交鋒，出現火藥味。謝國樑說，基隆一點一滴在改變，童則批市政沒好好規畫看不到未來方向。

謝國樑、童子瑋先後上台致詞，也禮貌性握手，各自分頭向民眾握手爭取支持。謝國樑表示，今年是充滿機會的一年，但也要經歷各項挑戰和檢驗，市府團隊會繼續完成對市民的承諾，去年在行人安全、城市整潔、交通運輸及產業的發展都有成果，今年會延續這些工作，帶給市民更好的生活。

謝國樑說，日前基隆捷運先期工程開工典禮，未來捷運各場站會有非常大的城市轉變，帶來更多的產業和就業，這些都是大家共同努力結果，讓基隆持續成為一個更有愛的城市。

童子瑋說，過去幾年基隆市這個「家」，沒有被好好的善待及規畫，看不到未來整體發展方向，希望讓年輕人可以相信未來，老年人可以安居樂業，讓基隆更進步、團結。

童子瑋說，盼望在新的一年，市政能夠快馬加鞭、一馬當先。回顧去年下半年的辛苦，大家都點滴在心頭，從颱風到油水汙染、毒駕，大家一起走過，就像基隆人從小的生活一樣，在風雨裡成長、前行，但依然勇敢無畏、大步向前。

