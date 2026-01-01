台東縣政府新成立交工處 劉俊毅接任首任處長

快訊

中央社／ 台東縣1日電

因應交通業務量持續擴增，台東縣政府今天成立「交通及養護工程處」，首任處長劉俊毅。同時將原「交通及觀光發展處」調整為「觀光發展處」。

今天上午交工處成立掛牌，由台東縣長饒慶鈴主持，並同時宣布人事。饒慶鈴表示，隨著觀光人潮增加，用路型態改變，交通業務持續擴大，工程建設也涵蓋交通安全、管理方式及後續養護等。

她表示，在交通工作日益專業、議題層次與複雜度不斷提升，需以更完整組織架構，支撐未來交通治理，因此成立交通及養護工程處，為專責統籌單位。處長由原文化處副處長劉俊毅陞任，副處長則由原建設處副處長馬志安擔任。

劉俊毅表示，交通及養護工程處成立後，將設交通規劃、交通管理、交通工程、新建工程及公共工程5科，以整體交通治理為核心，整合交通規劃、工程執行、道路養護及交通管理等業務，建立規劃、執行與後續養護之間制度化銜接機制，強化專業分工。

台東縣政府表示，內政部6月修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。縣政府通盤考量後，將建設處與交觀處的交通業務整合，新建工程與道路、養護工程有完整統籌機制。

