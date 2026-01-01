鼓勵生育 台東鹿野鄉1至6歲兒童每年2萬元禮金

快訊

中央社／ 台東縣1日電

鼓勵鄉民生育，台東縣鹿野鄉長李維順今天宣布，元旦起鹿野鄉1至6歲兒童，每年發給2萬元生日禮金；同時也提高65歲以上長輩重陽禮金。

鹿野鄉公所於今日上午7時30分在鄉公所前廣場舉辦元旦升旗典禮，由李維順主持。

活動開始，由池上歌手「小潘」以組曲演唱揭開序幕，隨後台東大學東舞社演出，舞出青春活力，為新年注入歡樂氣息。接著，鹿野鄉各部落頭目共同進行原住民祈福儀式，祈願護佑鄉親「瑞馬呈祥、富足安康」。

鄉公所特別邀請16攤特色攤商進駐美食市集，並提供每名參加者新台幣150元園遊券使用，讓鄉民在歡慶元旦之餘，也能品嚐在地美味。現場亦準備小國旗、紀念帽及春聯等紀念小禮物，贈送給熱情參與的民眾，為新年揭開溫馨又喜悅的序幕。

李維順致詞時表示，感謝代表會主席陳韋吉及全體代表長期以來對公所各項建設與活動的大力支持，自元旦起，凡兒童及申請人符合設籍鹿野鄉並領取生日禮金相關規定者，每年將提供1至6歲兒童每人2萬元生日禮金，期盼能鼓勵年輕家庭安心生育。此外，亦同步提高65歲以上長者重陽禮金發放金額。

