斥資4.3億台9線馬太鞍溪橋鋼便橋通車啟用 永久橋也開工

花蓮台9線馬太鞍溪橋在去年9月因堰塞湖溢流潰壩被大水沖斷，公路局日夜趕工施作鋼便橋，提前在今天通車；原橋位復建工程已開工，北上線今年底完成，南下線預計明年，臨時應急的溪底便道預計一周內拆除。

原橋被沖斷後，公路局暫時施設溪底便道供通行，但遇到豪雨容易淹沒或受損。公路局在原馬太鞍溪橋西側施設鋼便橋，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，速限40公里，總經費4.3億元，今天通車。

光復鄉曾姓鄉民專程前往看新橋，他說，橋斷時必須繞道走193線，多花幾十分鐘還容易塞車，溪底便道較不穩定，很高興有鋼便橋，但他看到溪床淤積相當高，希望還是要持續疏濬，否則一旦有大水，鋼橋恐怕還是被沖毀。

公路局原本預估鋼便橋這個月底完工，在施工團隊努力下提前通車。施工團隊負責人謝金清說，他把所有人員機具全部調到花蓮施工，初期受限於地質，經嘗試使用水道工法，讓進度大幅提前。

公路局長林福山今天前往視察通車狀況，也慰勉施工團隊，他表示，鋼便橋是雙向兩車道，再加機車道，車道寬度較限縮，加上馬太鞍溪還在疏濬，因此限速40公里，若遇大豪雨或上游水位上升達管理值，就預警性封橋。