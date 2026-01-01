快訊

張惠妹主導的跨年晚會獲讚全國最強 他列4大優點：台東縣政府贏了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
張惠妹在台東跨年飆唱。圖／台東縣政府提供
張惠妹在台東跨年飆唱。圖／台東縣政府提供

全台跨年晚會中最受矚目的莫過於台東跨年晚會「東！帶我走」，藝人張惠妹親率10組藝人登上跨年舞台，卡司堅強、氣氛歡樂，張惠妹更飆唱多首歌曲，如同個人演唱會，粉絲激動「這是可以免費看的嗎」，直播線上一度同時有28萬人收看，獲網友讚譽為跨年晚會的天花板、最強跨年晚會。

⭐2025總回顧

民進黨立委王義川也在Threads發文，他表示，2026跨年選上台東，真是太讚了。他並列舉4大優點，第一，aMEI和A-Lin直接自己當主持人，自己串場，還自己介紹來賓。第二，唯一上場的官員只有縣長饒慶鈴1人。第三，換場時變形為萬人卡拉OK。第四，低空煙火好震撼。「給台東縣政府一個大大的讚！你們贏了！」

其他網友表示，「沒廣告、沒主持、沒官員，只有倒數的時候縣長講幾句，線上看真的也超過癮，台東完勝」、「最純淨的跨年演唱會，縣長只有最後時刻才上台致詞，完全沒有官員來，超讚的」、「還有整個製作團隊都是阿妹的團隊，難怪這麼好看」、「整個台下可說是戶外大型KTV，唱得超大聲，這才是民眾玩的最嗨的跨年活動」、「我比較震撼的是總導演的部分居然是阿妹」、「而且縣長話很少，把舞台給藝人」、「縣長還被A-Lin提醒妳只有2分鐘」、「今年的台東跨年真的很頂」。

跨年晚會 台東 藝人

