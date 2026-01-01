元旦升旗...市長任內最後一次 盧秀燕強調「和平安全台灣才會富強」

2026年第一天，台中市政府舉行元旦升旗典禮，市長盧秀燕表示，最近一分民調中，台中市民幸福感超過70%，但幸福得來不易，這幾天國內外動盪，很多人內心不安，只有和平安全，台灣才會富強；市府存在的意義，就是撐起保護傘，讓城市不會因為風雨動搖。

台中市政府今天上午舉行升旗典禮，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、麥玉珍與市府團隊出席，今年由88名協助花蓮光復鄉洪災的救難英雄擔任展旗手，並由消防局、建設局、環保局與水利局的「救災超人」領唱國歌。

盧秀燕致詞表示，今年是擔任市長的最後一年，也是以市長身分主持最後一次元旦升旗，明年的升旗典禮就換新市長了，但她會全力以赴到最後一秒；今年還有許多建設與工作，包含加強生育津貼、班班喝鮮乳、市政路與東豐快等交通工程、運動中心和圖書館，以及正在施做的捷運藍線。

盧秀燕說，今年要完工的建設、要開工的工程實在太多，再講下去可能要講到明天，不一一細數，會再找時間向市民報告。她也自嘲，「還是大家要聽我打鼓？」先前爵士音樂節開幕，盧上台打鼓被網友做成「迷因」，甚至成為校園萬聖節的裝扮。

盧秀燕指出，最近有大型媒體做了一分年終封關民調，台中市民的幸福感高達71.3%，超過7成市民滿意市府團隊施政，她感動也感謝，但不會以此自滿，更不會鬆懈；另一方面，幸福得來不易，如果沒有和平與安全，各行各業無法安心生活發展，國家與城市都無法繁榮進步。

盧秀燕強調，這幾天國內外局勢動盪紛擾，很多市民心中不安，大家擔心這分得來不易的安居樂業和幸福感無法維持；唯有和平安全，台灣才會富強，人民才會幸福。「秀燕團隊存在的意義，就是要撐起一把傘」，保護好市民，讓台中不會因為任何風雨動搖。