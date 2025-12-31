快訊

影／基隆600秒煙火跨年璀璨點亮港灣夜空 大雨不減熱情

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆600秒煙火跨年璀璨點亮港灣夜空，大雨不減熱情，市長謝國樑到場與民眾倒數跨年。記者游明煌／攝影
揮別2025年，基隆市昨晚在在虎仔山「KEELUNG地標」施放600秒的煙火陪民眾跨年，雖然下起大雨，人潮不若往年，仍有不少人到場，澆不熄熱情，大家撐起雨傘，五顏六色火光映照港區夜色，同時響起基隆港船舶鳴笛聲，大家互道「新年快樂」，迎接新的一年到來。

在民眾倒數聲中，煙火在虎仔山基隆地標施放，現場低溫寒冷，民眾都撐著雨傘到場，人數明顯少了很多，但東岸商場、海洋廣場、國門廣場也都聚集不少人，熱情不減。

第一段「港灣序曲・鐘響基隆」，藍色海洋花束特效煙火自港面升起，在夜空中綻放出層層推展的光浪。深藍、海藍、星藍交織成象徵基隆精神的視覺篇章；第二段「繁城綻彩・友善城市」以壯麗的牡丹為核心，層層綻放、形勢飽滿，象徵城市旅遊建設、公共環境與施政成果全面推展。

第三段最終章以垂墜感厚重的錦冠與金柳煙火作為壓軸，金色光芒從天際緩緩傾瀉，如金瀑降臨港灣，象徵城市新篇章的開啟。錦冠的耀眼層次代表基隆堅定前行的信念，而金柳細緻的光絲則象徵對未來的祝願與延續。

市長謝國樑昨晚11時50分到國門廣場與民眾倒數，他說，感謝市民一年來對市政的支持，也鼓勵大家在新的一年持續為城市注入正向能量。

文觀局長江亭玫表示，現場有跨年市集，邀集25攤特色攤位進駐，內容涵蓋在地小吃、熱食飲品、創意手作及生活選物等多元類型，結合港都風味與節慶氛圍，提供民眾在寒冷天氣中品嘗美食。

地標上空亮起五彩煙火，紅、金、銀色火花在夜空中層層綻放，倒映在港區海面上，煙火光影與船鳴聲交織，展現基隆作為山海城市的獨特魅力。

為確保活動期間民眾安全，基隆市警察局於現場及周邊加強警力部署百餘警力。民眾駐足拍港灣美景，也有人彼此互道新年祝福，直說好冷又大雨，有人淋得滿身濕說，還是要來跨年。

