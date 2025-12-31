宜蘭市跨年晚會亮眼卡司輪番開唱 羅東鎮跨年抽3C大獎 熱力嗨翻天

宜蘭市公所與羅東鎮公所今晚分別舉辦跨年活動，市公所《2026璀璨蘭城 幸福宜市》由嘻哈男神OSN高爾宣開唱，徐懷鈺陪伴大家倒數跨年；羅東鎮《星聚羅東 Here We Go!》跨年，請到搖滾女王林曉培等藝人演唱，加碼抽出iPhone17等3C大獎送給現場觀眾。儘管雨勢不斷，仍澆不息觀眾的熱情，開心倒數迎新年。

宜蘭市跨年晚會在運動公園舉行，邀請JR紀言愷與阿喜聯手主持，兩人默契絕佳，帶動氣氛，接著安排藝高爾宣、陳芳語、四分衛陸續登台演唱，展現極具穿透力的嗓音與迷人舞台魅力。晚會最具話題性莫過於兩大天后，「雙語金曲歌后」彭佳慧以一曲相見恨晚，展現實力派唱功，撫慰人心，「國民天后」徐懷鈺則以經典神曲勁歌熱舞，帶領觀眾合唱，陪伴倒數跨年。

市長陳美玲表示，宜蘭市跨年晚會星光熠熠大咖雲集，現場美食市集與特色攤車大排長龍，熱情沸騰，市公所特別邀請豪華卡司，就是為了讓宜蘭鄉親就近能享受頂級的視聽饗宴，看到市民揮舞著手指雷射燈宛若銀河，在璀璨煙火與齊聲倒數中邁入幸福的2026年，這份幸福感就是送給市民最好的新年禮物。

2026羅東跨年晚會集結9組歌手樂團、180秒跨年煙火秀，並推出抽獎活動。鎮公所表示，來自南韓OUBA MUSIC的兩位人氣藝人首次登上羅東跨年舞台，包括以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）。壓軸邀請到暌違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新。